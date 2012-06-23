ورود سپاه در عرصه سازندگی لازم و ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده مقام معظم رهبری در سپاه پاسداران صبح امروز شنبه در هشتمین مراسم انتخاب کتاب سال سپاه پاسداران و پاسداران اهل قلم، با اشاره به رابطه سپاه پاسداران با امام حسین (ع)، اظهار داشت: اگر سپاه پاسداران خود را به امام حسین (ع) منتسب می کند باید ویژگی های آن بزرگوار را دنبال کند.

سعیدی، شجاعت، فداکاری، توحید و شهادت را از مهمترین ویژگی های امام حسین (ع) دانست و گفت: سپاه پاسداران باید این ویژگی ها را در ساختار، رفتار و سازمان خود به منصه ظهور برساند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین به کارکردهای سپاه اشاره کرد و با بیان اینکه سپاه پاسداران از زمان تاسیس تا به امروز کارکردهای متفاوتی را داشته و دارد، افزود: از ابتدای انقلاب کشور با فتنه های متعددی روبرو بود از آشوب کردستان گرفته تا فتنه 88 سپاه پاسداران در این عرصه حضور جدی داشته است و این حضور را کماکان ادامه می دهد.

وی کارکرد نظامی را یکی دیگر از وظایف سپاه پاسداران عنوان کرد و افزود: از دفاع مقدس تا عملیات شمال غرب کشور و جنوب شرق کشور نقش سپاه پاسداران را به خوبی می بینیم.

سعیدی با بیان اینکه سپاه پاسداران در عرصه اطلاعاتی نیز به خوبی ورود پیدا کرده است، افزود: در بخش شناسایی جریانات معارض، معاند و مقابله با آنها و همچنین در عرصه سایبری فعالیت های سپاه پاسداران دیده می شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه یکی دیگر از کارکردهای سپاه ورود به عرصه سازندگی است، افزود: ورود سپاه به این عرصه با سئوالات متعددی روبرو شده است از جمله اینکه چرا با وجود بخش خصوصی سپاه وارد این عرصه (عرصه سازندگی) شده است و چرا می خواهد با بخش خصوصی رقابت کند.

وی در پاسخ به این سئوال افزود: تا آنجایی که بنده در جریان هستم و از مسئولان اطلاعاتی را دریافت کرده ام باید بگویم که در بعضی از پروژه ها اصلا بخش خصوصی توانایی ورود و رقابت را ندارد اما سپاه پاسداران می تواند در این عرصه وارد صحنه شود.

وی فعالیت سپاه پاسداران درعرصه سازندگی را امری لازم و ضروری دانست و گفت: یکی از رسالت های سپاه پاسداران ورود در عرصه سازندگی است. این فعالیت سپاه به گونه ای نمایان است که در عسلویه جایگزین شرکت های فرانسوی شده است.

سعیدی در پایان سخنانش با بیان اینکه در کنار پاسداری از مرزها و پاسداری از مغزها را نیز باید مورد توجه قرار داد، افزود: پاسداری از مرزها برای دفع دشمن صورت می گیرد ولی نباید پاسداری از مغزها را نیز نادیده گرفت. معتقدم شهید مطهری در زمینه پاسداری از مغزها و قلب ها جهاد بزرگی را صورت داد.