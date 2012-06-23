به گزارش خبرگزاری مهر گاردین در گزارش خود می نویسد : عربستان سعودی با هدف تشویق نظامیان سوری برای فرار از ارتش و پیوستن به شورشیان این کشور و همچنین افزایش فشار بر "بشار اسد"، در حال برنامه ریزی برای پرداخت حقوق به شورشیان سوری است.

گاردین می نویسد : با توجه به ارسال سلاح به شورشیان سوری به نظر می رسد این طرح عربستان که میان مقامات بلندپایه ریاض و واشنگتن و همچنین رهبران کشورهای عربی به بحث گذاشته شده می تواند تا حدودی برتری را به اردوی مخالفان اسد بیاورد.

بحث پرداخت پول به شورشیان به عنوان حقوق شکل جدی به خود گرفته بطوریکه سناتور "جو لیبرمن" از جمهوریخواهان حاضر در کنگره در سفر اخیر خود به لبنان و عربستان سعودی به طور مفصل درباره آن با مقامات دو کشور به گفتگو نشسته است.

برهمین اساس و با توجه به آنکه از زمان آغاز بحران سوریه، ارزش پول این کشور در مقابل سایر پول های رایج کشورهای عربی کاهش یافته، پرداخت پول از سوی عربستان به شورشیان که به احتمال زیاد بصورت دلار و یا یورو خواهد بود می تواند انگیزه آنها برای مبارزه علیه اسد را بیشتر کند.

این درحالی است که لئون پانتا در سخنانی اظهار کرده بود که آمریکا نقش مستقیمی در تحولات سوریه ندارد. روزنامه گاردین در ادامه به فعالیت دست کم دو مامور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) در شهر حمص سوریه در فاصله ماه های دسامبر 2011 تا فوریه 2012 اشاره کرده و می نویسد : ماموران سیا نیز در شهرهایی که شدت تحولات در آنها بیشتر است حضور دارند.

موضوع فعالیت جاسوس های آمریکایی در سوریه چند روز قبل از سوی روزنامه نیویورک تایمز مورد اشاره قرار گرفته و امروز روز نیز در برخی از روزنامه های ترکیه منتشر شده است.

این روزنامه در ادامه به موضوع ارسال سلاح از سوی عربستان و قطر به شورشیان سوری اشاره کرده و می نویسد : بحث حقوق دادن به شورشیان سوری در ماه می و میان رهبران کشورهای عربی مطرح شد و مقامات عربستان از آن استقبال کردند و این همزمان با ارسال سلاح برای شورشیان سوری از طریق مرزهای جنوبی ترکیه بود.

به نوشته گاردین، ترکیه علاوه بر ارسال سلاح، اجازه داده تا یک دفتر رهبری در استانبول دایر شده تا درباره راه های ارتباطی با شورشیان سوری و رهبران آنها مشورت هایی را ارائه کند. در این دفتر 22 نفر فعالیت دارند که اغلب آنها را شورشیان سوری تشکیل می دهند.

این روزنامه در ادامه می نویسد : خبرنگار روزنامه گاردین در اویل ماه ژوئن شاهد انتقال سلاح از مرز ترکیه به سوریه بوده است. در آن روز 5 مرد که لباسی همانند لباس اعراب حاشیه خلیج فارس برتن داشتند وارد یک پاسگاه مرزی در روستای "آلتمیا" شده و کارهای انتقال 50 جعبه اسلحه و مهمات را از شهر "ریحانلی" ترکیه به سوریه را انجام دادند.

این پنج مرد شروع به احوال پرسی با شورشیان سوری که در این پاسگاه حضور داشتند کردند و نکته جالب آنکه همراه این پنج مرد عرب مقادیر زیادی پول وجود داشت. شورشیان نیز در ازای دریافت پول و سلاح دو گروگان را به این پنج مرد تحویل دادند.

این درحالی است که روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، ارسال سلاح از این کشور به شورشیان سوری را رد کرده بود.