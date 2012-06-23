به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوفرستی صبح شنبه در جریان بازدید از مجتمع های گلخانه ای بیرجند، با اشاره به واگذاری 37 واحد گلخانه ای به فارغ التحصیلان جهادکشاورزی این شهرستان، اظهارداشت: این تعداد گلخانه به 55 فارغ التحصیل این رشته واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه تلفیق علم و تجربه در کشاورزی منجر به تولید یبیشتر و کیفیت مطلوب محصولات می شود، افزود: با توجه به وجود فارغ التحصیلان بیکار در بخش کشاورزی، باید از این توان علمی برای توسعه بخش کشاورزی و اشتغالزایی در استان استفاده شود.

نوفرستی با اشاره به اینکه در خرداد ماه جاری هفت مجتمع گلخانه ای در بیرجند به بهره برداری رسیده است، عنوان کرد: در این تعداد مجتمع 55 واحد گلخانه ای طراحی و جانمایی شده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بیرجند اضافه کرد: از این تعداد 37 واحد گلخانه ای به 55 فارغ التحصیل واگذار شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 12 واحد گلخانه ای در شهرستان بیرجند فعال است، افزود: علت غیر فعال و یا راکد بودن برخی گلخانه ها در بیرجند، به دلیل مشکلات گلخانه داران بوده و نیازمند بررسی است.

نوفرستی همچنین گیاهان دارویی را از دیگر سرمایه های بخش کشاورزی مغفول مانده در استان عنوان کرد و بیان داشت: برای بهره برداری از گیاهان دارویی منحصر به فرد استان برای توسعه اقتصادی، باید مسئولان اهتمام ویژه به این موضوع داشته باشند.

وی عدم حاصلخیزی، فقر خاک و کمبود مواد عالی در خاک کشاورزی را از مهمترین مشکلات بخش کشاوری دانست و گفت: برای رفع این مشکل باید مسئولان چاره اندیشی کرده و به روش های دیگر مواد عالی را در اراضی فراهم کنند.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بیرجند در پایان یادآور شد: پتانسیل شهرستان در بخش کشاورزی بسیار بالا بوده، اما این در حالی است، که باید روش های نوین کشاورزی و افزایش دانش روز کشاورزان در دستور کار مسئولان قرار گیرد.