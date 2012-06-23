به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور 43 درصد از آمار غرق شدگی مربوط به فصل تابستان است و این برای شهروندان یک هشدار تلقی می شود.

بر اساس این گزارش در سال گذشته بیشترین رقم غرق شدگی در ماههای مرداد با 177 نفر (158 مرد و 19 زن)، تیر با 156 نفر (139 مرد و 17 زن) و شهریور با 134 نفر (112 مرد و 22 زن) گزارش شده‌ و استانهای خوزستان با 204، مازندران با 157 و گیلان با 91 فوتی بیشترین میزان مرگ ناشی از غرق‌شدگی را به خود اختصاص دادند.

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پزشکی قانونی در آخرین گزارش آماری خود اعلام کرده است: در سه ماهه اول سال جاری در استان خوزستان 48 نفر (39 مرد و نه زن)، استان مازندارن 29 نفر (27 مرد و دو زن) و در استان گیلان 33 نفر ( 31 مرد و دو زن) بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده اند.

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این در حالی است که طی 10 سال گذشته، تلفات غرق شدگی، آماری بین یکهزار و هفت تا یکهزار و 515 نفر بوده که کمترین موارد غرق شدگی در سال 1388 با یکهزار و هفت و بیشترین آن در سال 1382 با یکهزار و 515 مورد بوده است.

آمارها حاکی از آن است که 467 نفر در تابستان سال گذشته بر اثر غرق شدگی در کشور جان خود را از دست دادند، در حالی که کل افراد فوت شده بر اثر غرق شدگی در سال 1390 در کشور یک هزار و 72 نفر بوده ‌است.

بر این اساس و با توجه به شروع فصل تابستان و بالارفتن حجم سفر، سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن هشدار به هموطنان توصیه می کند افراد تنها از مناطق مجاز و تحت مراقبت برای شنا کردن استفاده کنند و به رعایت نکات ایمنی توجه داشته باشند.