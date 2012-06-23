علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی براساس تصمیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هیئت مدیره سازمان انجام شده بطوریکه همزمان با هفته تامین اجتماعی پرداخت آن به بازنشستگان آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش 100 هزار تومانی حقوق بازنشستگان ربطی به افزایش حقوق سالانه آنها ندارد، گفت: امسال علاوه بر درصدی که از سوی دولت تعیین می شود به حقوق هر بازنشسته نیز 100 هزار تومان افزوده می شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: نظر مدیرعامل و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان مثبت است اما در سازمان تامین اجتماعی و هیئت امنای این سازمان برخی افراد هستند که تنگ نظر است و در مورد افزایش حقوق بازنشستگان بخل دارند بطوریکه مخالف افزایش حقوق این افرادند.

خبازها در مورد بازنگری درصد افزایش حقوق که از سوی دولت اعلام شده نیز گفت: پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان بیش از 15 درصد بزودی به دولت ارائه می شود و در همین خصوص بازنشستگان منتظر خبر های خوبی از سوی مدیر عامل سازمان باشند.