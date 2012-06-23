امحا 68 تن موادمخدر/ راه اندازی اردوگاه نگهداری محکومان موادمخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دینپرست با بیان اینکه در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر از خانوادههای شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر دعوت شده است، گفت: نحوه انتخاب خانوادههای شهدا با نظارت مسوولان و روسای دستگاههای مقابلهای از جمله وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بسیج مستضعفین بوده است.
وی، تقدیر از 32 نفر از خانوادههای شهدای عرصه مبارزه و فعالان دستگاههای مرتبط را از دیگر برنامههای همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد و گفت: در این همایش از فعالان حوزههای مقابله با عرضه، فرهنگی و پیشگیری، درمان، حقوقی و قضایی، مطالعات و پژوهشها، مدیریتی و فرابخشی، سازمانهای مردمی و غیر دولتی و خیرین برتر این حوزه تقدیر خواهد شد.
امحای 68 تن انواع مواد مخدر در 17 استان کشور
دبیر اجرایی مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر از امحای 68 تن انواع مواد مخدر در 17 استان کشور خبر داد و افزود: بیشترین میزان امحا در استانهای سیستان بلوچستان با 23 تن، کرمان با 9 تن، تهران با 7 تن و فارس با 6 تن و کمترین آن نیز به ترتیب در استانهای چهارمحال و بختیاری با 71 کیلوگرم، کردستان با 111 کیلوگرم و همدان با 126 کیلوگرم مواد مخدر است.
دینپرست در ادامه اظهار داشت: نخستین اردوگاه نگهداری محکومان مواد مخدر کشور (طبق ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر) در هفته جاری همزمان با روز جهانی مبارزه در استان خراسان رضوی افتتاح میشود. البته در استان اصفهان نیز تمهیدات لازم برای افتتاح این اردوگاه در مرحله نهایی است که بزودی تاریخ آن مشخص خواهد شد.
وی در ادامه، برپایی مسابقات دوچرخهسواری، پیادهروی خانوادگی و ورزشهای صبحگاهی در برخی استانها، برگزاری همایش بهبودیافتگان در 10 استان، اجرای برنامههایی به مناسبت این روز در سطح فرمانداریها توسط شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستانها و برگزاری کارگاههای پیشگیری اولیه از اعتیاد در برخی استانها را از دیگر برنامههای روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ذکر کرد.
شعار امسال روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با محوریت پیشگیری است
دینپرست با بیان اینکه شعار روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هر ساله از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) اعلام میشود، افزود: هنوز شعاری از سوی این دفتر اعلام نشده اما پیگیریهای لازم مشخص کرد که شعار امسال روز جهانی مبارزه با محوریت پیشگیری از اعتیاد است.
وی بیان داشت: امسال در حاشیه مراسم روز جهانی، فعالیتهای ستاد به همراه اقدامات حوزههای فرهنگی و پیشگیری، درمان، مقابله با عرضه، مطالعات و پژوهش و کتب منتشر شده از سوی کارشناسان ذیربط تشریح و توزیع خواهد شد و همچنین پکیجهایی که حاوی این اطلاعات است در اختیار مهمانان داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت.
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