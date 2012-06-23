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۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷

نمایشگاه معرق "رقص چوب " در رشت گشایش یافت

نمایشگاه معرق "رقص چوب " در رشت گشایش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: نمایشگاه معرق "رقص چوب " با آثار لیلا یحیی زاده از امروز به مدت 10 روز در گالری حوزه هنری گیلان برپا است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گیلان در حاشیه گشایش برپایی این نمایشگاه گفت: در  نمایشگاه مزبور 30 اثر در اندازههای 30×20 و 90× 120سانتیمتر با مضامین گل و مرغ، آیه های قرآنی به معرض نمایش گذاشته شده است.

مهدیه دلشاد افزود: این هنرمند به مدت 11 سال در رشته هنری معرق چوب فعالیت دارد و در زمینه معرق برجسته، تخت و کارهای حجم و منبت چوب آثار زیبایی را خلق کرده است.

وی اظهارداشت: لیلا یحیی زاده متولد سال 1358 شهر رشت و دارای مدرک تحصیلی کاردانی کامپیوتر است، وی پیش از این نمایشگاه گروهی زیر نظر مرکز تعاون در شهر تبریز دایر کرده و این نخستین نمایشگاهی است که به صورت انفرادی در گالری حوزه هنری گیلان برپا می کند.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گیلان ادامه داد: علاقه مندان برای بازدید می توانند تا 13 تیر ماه جاری صبحها از ساعت 9 تا 13 و عصرها 16 تا 20 به غیر از پنج شنبه ها به نشانی رشت، بیستون، روبروی سه راه معلم، بن بست زارع گالری حوزه هنری گیلان مراجعه کنند.

کد مطلب 1632582

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