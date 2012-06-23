نمایشگاه معرق "رقص چوب " در رشت گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گیلان در حاشیه گشایش برپایی این نمایشگاه گفت: در نمایشگاه مزبور 30 اثر در اندازههای 30×20 و 90× 120سانتیمتر با مضامین گل و مرغ، آیه های قرآنی به معرض نمایش گذاشته شده است.

مهدیه دلشاد افزود: این هنرمند به مدت 11 سال در رشته هنری معرق چوب فعالیت دارد و در زمینه معرق برجسته، تخت و کارهای حجم و منبت چوب آثار زیبایی را خلق کرده است.

وی اظهارداشت: لیلا یحیی زاده متولد سال 1358 شهر رشت و دارای مدرک تحصیلی کاردانی کامپیوتر است، وی پیش از این نمایشگاه گروهی زیر نظر مرکز تعاون در شهر تبریز دایر کرده و این نخستین نمایشگاهی است که به صورت انفرادی در گالری حوزه هنری گیلان برپا می کند.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گیلان ادامه داد: علاقه مندان برای بازدید می توانند تا 13 تیر ماه جاری صبحها از ساعت 9 تا 13 و عصرها 16 تا 20 به غیر از پنج شنبه ها به نشانی رشت، بیستون، روبروی سه راه معلم، بن بست زارع گالری حوزه هنری گیلان مراجعه کنند.