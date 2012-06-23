به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی پیش از آغاز تمرین صبح امروز شنبه تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: بسیار خوشحالم همچنان در پرسپولیس ماندم. همه می‌دانند مشکل فصل گذشته پرسپولیس چه بود اما تلاش ما این است که امسال بتوانیم مشکلات و نتایج فصل پیش را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه پس از اتفاقاتی که سال گذشته رخ داد، همه منتظر نتایج خوب پرسپولیس در این فصل هستند افزود: امیدوارم بازیکنان جدید بتوانند به تیم کمک کنند، همه ما به دنیال این هستیم تا ان شاء الله در زمین بازی همه چیز به سود پرسپولیس تمام شود. با وجود بازیکنان جدید کارمان سخت‌تر است و امیدوارم هوادران از ما حمایت کنند تا ناکامی گذشته را جبران کنیم.

بازیکن شماره 8 پرسپولیس در خصوص انتخاب سرمربی آینده این تیم هم اظهار داشت: دنیزلی بدلیل مشکلاتی که داشت، استعفا داد. استعفای دنیزلی ناخواسته‌ بود، بنده برایش آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم مشکلش حل شود.

وی اضافه کرد: انتخاب سرمربی بسیار مهم است و امیدوارم هرچه سریعتر مشخص شود. فکر می‌کنم تا 2 روز آینده سرمربی انتخاب شود و امیدوارم مدیران باشگاه بهترین تصمیمات را برای پرسپولیس اتخاذ کنند.

کریمی در پایان گفت: هنوز تا آغاز مسابقات لیگ یک ماه باقیمانده و باید از این زمان بهترین استفاده را برده و مهیای حضور در مسابقات شویم.