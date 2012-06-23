جیرفت - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز امور دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش از اختصاص 90 میلیون تومان اعتبار برای تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها و فضاهای داخلی دانشگاه علوم ‌پزشکی جیرفت خبر داد.