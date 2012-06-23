به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسین آیتی در بازدید از خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: در این دانشگاه احداث دو خوابگاه 250 نفری آغاز شده است که در مدت کمتر از یک سال تکمیل می شود.
آیتی با بیان اینکه در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از مهر ماه سال 92 مشکل خوابگاه نداریم، گفت: کمبودهای خوابگاه فعلی در بازدید مورد بررسی قرار گرفت و با شورای صنفی دانشجویان صحبت شد.
وی با اشاره به اینکه در دانشگاه علومپزشکی جیرفت فقط دانشجویان بومی در رشتههای مختلف تحصیل میکنند، تصریح کرد: در آینده نزدیک شاهد فارغ التحصیلی دانشجویان متعهد بومی در جنوب کرمان هستیم.
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