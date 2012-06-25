نباید اجازه دهیم رحمتی بیش از این وقت ما را تلف کند/ ناراحتی صبا بی مورد است

ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت آمادگی تیم فوتبال مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما با 16 بازیکن اردویی را در سرچشمه برگزار کرده ایم و روز چهارشنبه به کشور ترکیه خواهیم رفت تا اردوی 10 روزه ای را نیز در آنجا برگزار کنیم و همه سعی خود را خواهیم کرد تا با تیمی کامل به آنجا برویم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان تاکید کرد: در حال حاضر ما دو جای خالی برای جذب دو بازیکن لیگ برتری و سه جای خالی برای به خدمت گرفتن سه بازیکن خارجی داریم. متاسفانه زمانی که برای گرفتن دو بازیکن گذاشته ایم باعث شده که نتوانیم برای جذب 4 بازیکن کلیدی اقدام کنیم.

وی افزود: ما درحال حاضر نیاز به جذب یک مدافع وسط، یک هافبک دفاعی، یک مهاجم و یک دروازه بان داریم که پست های کلیدی هستند و در واقع 40 درصد از ترکیب یک تیم را تشکیل می دهند، اگر به موقع در خصوص جذب این بازیکنان اقدام نکنیم ممکن است محتمل ضرر بزرگی شویم. در واقع نباید فرصت سوزی کنیم.

قاسمپور خاطر نشان کرد: نباید بیش از این برای جذب رحمتی اصرار زیادی داشته باشیم و اجازه دهیم که او وقت ما را تلف کرده و با ما بازی کند.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در خصوص جذب میلاد جهانی که باعث اعتراض شدید مسئولان تیم صبای قم شده، گفت: ما با میلاد جهانی قرارداد داخلی امضا کرده ایم و دراین خصوص مرتکب تخلفی نشده ایم چون او قراردادی با باشگاه صبا ندارد بنابراین گلایه و ناراحتی مسئولان صبا بی مورد است.