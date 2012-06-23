به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ابوترابی با بیان اینکه اعضای موسس بانک خاورمیانه مبلغ دو میلیون و 65 هزار و 491 میلیون ریال را تامین کرده اند، گفت: تعداد یک میلیارد و 934 میلیون و 509 هزار سهم در پذیره نویسی عمومی این بانک عرضه خواهد شد.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سازمان بورس خاطر نشان کرد: 48 شخصیت حقیقی و سه شخصیت حقوقی، پذیره نویسان بانک خاورمیانه هستند.



ابوترابی سرمایه بانک خاورمیانه را چهار هزار میلیارد ریال و ارزش اسمی هر سهم آن را یک هزار ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت : پذیره نویسی عمومی بانک خاورمیانه از طریق شرکت فرابورس ایران انجام خواهد شد که عامل پذیره نویسی آن کارگزاری سهام پویاست.



ابوترابی مدت پذیره نویسی عمومی بانک خاورمیانه را 10 روز اعلام کرد و افزود : این پذیره نویسی بعد از اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از سوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران انجام خواهد شد.



وی تصریح کرد : بانک مرکزی روز 23 اسفندماه 1390 مجوز اولیه بانک خاورمیانه را صادر کرد که مجوز پذیره نویسی آن روز 31 خردادماه امسال پس از بررسی های لازم در سازمان بورس صادر شد.



