روزنامه تودی زمان در این رابطه می نویسد : سوریه با صدور بیانه ای اعلام کرد که جنگنده ارتش ترکیه را به دلیل آنکه وارد حریم هوایی سوریه شده و به پیام های هشدار توجه نکرده مورد حمله قرار داده است.

دو خلبان این هواپیما زنده هستند اما جستجو برای یافتن لاشه جنگنده و جعبه سیاه آن همچنان ادامه دارد.

سیستم پدافند هوایی ارتش ترکیه به دلیل مجهز بودن به سیستم ها و موشک های روسی، یکی از سیستم های دفاعی مورد اطمینان در میان کشورهای عربی محسوب می شود و بواسطه آنکه "حافظ اسد" رئیس جمهور سابق سوریه، یک خلبان بود دمشق نگاه ویژه ای بر روی قدرت نیروی هوایی خود داشت.

در واکنش به این اقدام سوریه، جلسه ای اضطراری به ریاست "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه برگزار شد و در پایان آن اعلام شد که آنکارا بعد از بررسی دقیق جزئیات این حادثه واکنش مناسبی نسبت به آن نشان می دهد.

تماس بشار با اردوغان

در همین رابطه برخی از رسانه های ترک از تماس بشار اسد، رئیس جهور سوریه، با اردوغان خبر می دهند اما جزئیات زیادی از گفتگوهای دو طرف تا کنون منتشر نشده است.

روزنامه ملیت در خبری می نویسد : سوریه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد جنگنده ارتش ترکیه در حدود یک کیلومتر وارد خاک سوریه شده بود و به پیام های هشدار توجه نمی کرد از همین رو مورد حمله قرار گرفته است.

در این میان خبرهایی نیز مبنی بر قطع تماس رادیویی این جنگنده ارتش ترکیه، دقایقی قبل از هدف قرار گرفتن منتشر شده است.

تکذیب خبر ارسال سلاح برای شورشیان سوری

با افزایش تنشها میان سوریه و ترکیه و همزمان با سقوط این هواپیما، ترکیه خبر ارسال سلاح به شورشیان سوری را تکذیب کرد.

روزنامه ملیت در این باره می نویسد : "سلجوق اونار" سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد: هیچگونه سلاحی از ترکیه برای کشورهای دیگر از جمله سوریه ارسال نشده است.

این سخنان اونار در واکنش به خبر چند روز قبل روزنامه نیویورک تایمز آمریکا که در آن آمده بود: "سلاح های اهدایی از سوی ترکیه و قطر از خاک ترکیه به شورشیان سوری ارسال شده است" ایراد شد.

روزنامه تودی زمان نیز می نویسد : وزارت خارجه ترکیه ادعای شورشیان سوری مبنی برآنکه در ماه گذشته خودروهای نظامی ترکیه اقدام به تحویل موشک های ضد تانک به این افراد کرده اند را رد کرد.

فعالیت ماموران سیا در سوریه

خبر دیگر آنکه اعلام شده تعدادی از ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) از خاک ترکیه به سوریه منتقل شده اند تا این موضوع را بررسی کنند که سلاح های ارسالی از کشورهای خارجی بدست کدامیک از گروه های شورشی سوریه رسیده و آنها چگونه از این سلاح ها استفاده می کنند.

روزنامه حریت و تودی زمان در این باره می نویسند : وزارت خارجه ترکیه به خبر "تجهیزاتی چون سلاح های خودکار، نارنجک، موشک های ضد تانک، و موشک های زمین به هوا که از سوی کشورهایی چون امریکا، عربستان سعودی، ترکیه و قطر برای شورشیان سوری ارسال شده" واکنش نشان داد.

به گزارش مهر، علاوه بر نیویورک تایمز، روزنامه دیلی تلگراف نیر در هفته گذشته در گزارشی نوشته بود: مذاکراتی محرمانه در واشنگتن میان مقامات ارشد دولت آمریکا و شورشیان سوری برای تحویل سلاح به آنها انجام شده است. این مذاکرات پس از آن انجام شده که در روزهای گذشته فشار زیادی بر آمریکا برای تغییر رویکرد واشنگتن در قبال سوریه وارد شده بود. از مهمترین موارد مورد بحث در مذاکرات مقامات امریکایی و شورشیان سوری، تحویل موشک های زمین به هوا به شورشیان بوده است.

از سوی دیگر، چند دیپلمات از کشورهای خاورمیانه به دیلی تلگراف اعلام کردند : نیروهایی از کشور لیبی که از سوی دولت های قطر و عربستان مسلح شده و پول نیزدریافت کرده اند هم اکنون در انتظار صدور فرمان مداخله نظامی در سوریه هستند. به گفته این دیپلماتها، به غیر از عربستان و قطر برخی از کشورها دیگر نیز در تامین هزینه های مالی این مزدوران لیبایی فعالیت دارند.

در همین رابطه پیشتر خبرهایی درباره آموزش نیروهای لیبایی در ترکیه و در نزدیکی مرز سوریه منتشر شده بود اما روزنامه دیلی تلگراف می نویسد که ترکیه در خصوص مداخله نظامی در سوریه تردیدهایی دارد و آن امکان کمک دمشق به کردهای شورشی ترکیه است.