به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر باهاماس پری گلاداستون با امیرمنصور برقعی قائم مقام وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در شهر ناسائو پایتخت این کشور ملاقات و گفتگو کرد.

گلادستون که اخیرا به عنوان نخست وزیر باهاماس برای بار دوم انتخاب شده است، با اشاره به اهمیت و احترامی که کشور متبوع خود برای جمهوری اسلامی ایران قائل است، به بیان شرایط داخلی و منطقه ای کشور متبوعش در دوره جدید نخست وزیری خودپرداخت و گفت: به شدت سرگرم مطالعه راههای تحقق وعده های داده شده به مردم باهاماس است.

وی ضمن تشکر از پیام تبریک مقامات جمهوری اسلامی ایران به مناسبت انتخاب مجدد وی، خواستار ابلاغ سلام های خود به ریاست جمهوری اسلامی ایران شد.

برقعی نیز ضمن تشریح دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف بویژه در گسترش روابط با کشورهای دوست و غیرمتعهد، آمادگی کشورمان را برای توسعه مناسبات با باهاماس و همه کشورهای دوست به ویژه اعضای جنبش عدم تعهد در قالب های دو جانبه و منطقه ای و بین المللی اعلام کرد.

وی زمینه های همکاری وگسترش روابط میان دو کشور را بر اساس احترام وظرفیتهای متقابل را فراهم دانست وابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد توسعه روابط باشد.

یادآوری می کند که قائم مقام وزیرخارجه ایران در یک سفر منطقه ای به حوزه کشورهای کارائیب و آمریکای مرکزی به منظور دیدار و گفتگو با مقامات کشورهای فوق و نیز تسلیم دعوتنامه رسمی احمدی نژاد رئیس جمهور برای اجلاس سران جنبش عدم تعهد که قرار است در تابستان سال جاری در تهران برگزار شود، است.