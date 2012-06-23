سید حسین انوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی منسجمی برای شرکت افراد در اردوهای جهادی هجرت انجام گرفته، افزود: آمار سال گذشته نشان می‌دهد که 550 هزار نفر روز در اردوهای جهادی طرح هجرت3 شرکت کرده بودند اما برنامه‌ریزی‌های سال جاری این رقم را به بیش از یک میلیون نفر روز افزایش می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه بسیج در زمان صلح، انجام فعالیت‌های عمرانی و سازندگی در مناطق محروم و نیمه محروم است، اظهار داشت: بسیج در زمان جنگ با رشادت وارد میدان می‌شود و با دشمن به پیکار می‌پردازد اما در زمان صلح وظیفه دارد در حوزه سازندگی و آبادانی کشور فعالیت کند که هم‌اکنون این وظیفه به بهترین شکل ممکن در حال انجام است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان با تاکید بر اینکه با فرامین رهبر معظم انقلاب، بسیج ارگان اصلی برای سازماندهی اوقات فراغت جوانان با همکاری دیگر ارگانها و نهادهای کشور شده، تصریح کرد: بر اساس دستورات رهبر معظم انقلاب، بسیج با همکاری ارگانهایی مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، برنامه‌ریزی‌هایی را به انجام رساند و عملکرد بسیار مطلوبی نیز در این زمینه از خود برجای گذاشت.

وی تاکید کرد: اکنون توانایی‌های بسیج به جایی رسیده است که می‌تواند در تمامی عرصه‌های خدمت‌رسانی، عمران، توسعه و آبادانی کشور فعالیت داشته باشد تا گام‌های جدی در پیشرفت نقاط محروم و محرومیت‌زدایی از چهره برخی نقاط کشور برداشته شود.

فعالیتهای بسیج گسترده‌تر شده است

انوری یکی از مهمترین فعالیت‌های بسیج را اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال دانست و ادامه داد: به منظور ریشه‌کن کردن بیماری فلج اطفال در کشور، بسیج با همکاری ارگان‌های مسوول وارد فعالیت شد و در نهایت با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی به انجام رسید که نتیجه آن ریشه‌کن شدن این بیماری به شکل گسترده بود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر فعالیت‌های بسیج سازندگی گسترده‌تر شده، گفت: بسیج سازندگی هم‌اکنون در زمینه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، کمک به ایجاد اشتغال و آموزش برای جوانان و همچنین کمک به دولت برای اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی فعالیت می‌کند که نتایج بسیار درخشانی نیز از فعالیت آن به دست آمده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان با بیان اینکه زیباسازی مدارس، یکی از فعالیت‌های انجام شده توسط بسیج است، افزود: در سال گذشته بیش از 250 هزار نفر روز دانش‌آموزان مقاطع دبیرستان اقدام به بازسازی و بهسازی 860 آموزشگاه استان اصفهان کردند.

حضور پر رنگ دانشجویان در اردوهای جهادی

وی همچنین به حضور پر رنگ دانشجویان در اردوهای جهادی هجرت اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته 90 هزار نفر روز دانشجو در قالب 94 گروه دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف سراسر استان اصفهان به مناطق محروم استان‌هایی نظیر اصفهان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد اعزام شدند.