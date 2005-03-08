افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در روزهاي پاياني سال // رانندگان براي آغاز سال نو لحظه شماري مي كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" وقتي تقاضا براي سفرهاي درون شهري افزايش مي يابد، طبيعي است كه با توجه به كمبود وسايل حمل و نقل همگاني همچون اتوبوس، مترو و تاكسي ساير خودروهاي مسافر بر شخصي و... از اين فرصت نهايت بهره را ببرند و كرايه ها را با توجه به تقاضاي سفر تعيين كنند.

همواره با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، حجم تردد شهروندان به دليل حضور بيشتر در سطح شهر افزايش مي يابد و همين مساله باعث مي شود برخي رانندگان از اين موقعيت سوء استفاده كرده و نرخ كرايه هاي خود را بالا ببرند. به طوري كه در حال حاضر در مسيرهاي پر تردد كرايه ها حتي به دو برابر افزايش يافته است و مسافران نيز بدون هيچ گونه اعتراض آشكار و علني اين مساله را به ناچار پذيرفته اند.

در حالي كه كمتر از دو هفته به آغاز سال نو باقي مانده است ، اما شرايط به گونه اي رقم خورده كه اغلب خودروهاي مسافربر نسبت به افزايش نرخ كرايه خود بر اساس تقاضاي سفر اقدام كرده اند. اين در حالي است كه هيچ گونه نظارت جدي از سوي سازمان تاكسيراني بر نحوه عملكرد خودروهاي پلاك موقت و نارنجي صورت نمي گيرد.

البته اين مساله اي است كه از ابتداي خرداد سال جاري و به دنبال مصوبه شوراي شهر تهران براي تعيين نرخ جديد كرايه تاكسي هاي گردشي و خطي ، وجود داشته اما مسوولان از پذيرفتن چنين واقعيتي طفره رفته و همواره به انكار آن پرداخته اند.

رانندگان تاكسي در خصوص عدم رعايت نرخ مصوب شوراي شهر، عدم نظرخواهي ازرانندگان را عنوان مي كنند و معتقدند افزايش نرخها بر اساس تورم امسال نبوده و نمي توانند با اين مصوبه كرايه بگيرند.

از سوي ديگر، مساله استفاده از تاكسيمتر يكي ديگر از بهانه هاي رانندگان و سازمان تاكسيراني براي عدم رعايت نرخ مصوب شوراي شهر شد. به طوري كه بعد از كلي اتلاف وقت و بهانه هاي مديرعامل سازمان تاكسيراني براي راه اندازي تاكسيمترهاي جديد، شاهد اين واقعيت بوديم كه هيچگاه رانندگان از تاكسيمتر براي دريافت كرايه از مسافر رغبتي از خود نشان ندادند.

اما در آستانه سال جديد و تقاضاي روزافزون براي تردد و جابجايي مسافران درون شهري، بار ديگر موضوع افزايش كرايه ها از سوي خودروهاي مسافر بر اعم از شخصي و پلاك موقت و بعضا تاكسي ها نقل محافل شهروندان گرديده و نسبت به اين مساله به شدت معترض و دلخور هستند.

البته بايستي به اين مساله اذعان داشت كه با توجه به تثيبت نرخ خدمات شهري و همچنين عوارض شهري از سوي شوراي اسلامي شهر تهران براي سال آينده و مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص تثبيت قيمت ها، وضعيت نرخ كرايه تاكسي ها و پلاك هاي موقت چگونه خواهد بود. در حالي كه رانندگان مسافربر از هم اكنون افزايش مصلحتي نرخ كرايه را در دستور كار خود قرار داده اند، آيا مي توان انتظار داشت اين روند در آغاز سال نو تكرار نشود.

در واقع رانندگان از هم اكنون منتظر فرا رسيدن سال جديد هستند تا بتوانند قبل از هر اقدامي از سوي مسوولان، نرخ كرايه ها را افزايش دهند.