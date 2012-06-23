علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر با اشاره به راه اندازی واحد جدید تصفیه گازوئیل در فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، گفت: با بهره برداری از این واحد پالایشگاهی برای نخستین بار امکان تولید گازوئیل با گوگرد پایین و مطابق با استاندارد یورو چهار و پنج اتحادیه اروپا فراهم شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه ظرفیت تولید این واحد جدید حدود 8 تا 8.5 میلیون لیتر گازوئیل در روز است در خصوص میزان گوگرد موجود در این محصول جدید نفتی، اظهار داشت: ابتدا تولید گازوئیل با 40 پی.پی.ام گوگرد معادل استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا آغاز می‌شود.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه با تثبیت تولید گازوئیل 40 پی.پی.ام گوگرد، تولید گازوئیل با 10 پی.پی.ام گوگرد آغاز خواهد شد، تصریح کرد: در این صورت عملا استاندارد گازوئیل تولیدی در پالایشگاه شازند به استاندارد یورو 5 اتحادیه اروپا ارتقا می یابد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر ساخت برخی از مخازن و خطوط لوله انتقال گازوئیل یورو در تهران و سایر کلانشهرهای کشور به پایان رسیده است، تبین کرد: بر این اساس به تدریج عرضه گازوئیل یورو 4 و 5 در سطح جایگاه‌ها با اولویت ناوگان حمل و نقل عمومی فراهم می شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود 45 تا 50 میلیون لیتر گازوئیل در ناوگان حمل و نقل کشور مصرف می‌شود، بیان کرد: با توجه به راه اندازی طرحهای جدید توسعه‌ای در سطح پالایشگاه‌ها برای سالجاری حداقل نیمی از گازوئیل مصرفی ناوگان حمل و نقل با استاندارد یورو تامین خواهد شد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت همچنین درباره راه اندازی سایر واحدهای فرآیندی فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، توضیح داد: در حال حاضر تمامی عملیات ساختمان و نصب مکانیکی واحدهای فرآیندی پالایشگاه به پایان رسیده است.

ضیغمی همچنین از راه اندازی واحدهای جدید بنزین سازی این پالایشگاه نفت در تابستان سالجاری خبر داد و افزود: بر این اساس پس از واحد تصفیه گازوئیل، واحدهای CGH، RCD، RFCC و همچنین تولید پروپیلین، گازمایع و گوگرد سازی به ترتیب در مدار بهره برداری قرار می‌گیرند.

به گفته این معاون وزیر نفت بر این اساس ظرفیت تولید گازمایع از یک به 3.6 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد، همچنین برای نخستین بار هم امکان تولید روزانه 1.2 میلیون لیتر پروپیلن در این واحد پالایشگاهی فراهم می‌شود.