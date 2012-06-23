به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که شامگاه جمعه دوم تیرماه در هتل هویزه تهران توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد از علی دارابی معاون سیمای رسانه ملی تقدیر شد.

مسعود زریبافان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از اهتمام جدی رسانه ملی به خصوص معاونت سیما در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت تجلیل کرد و خواهان توسعه کمی و کیفی همکاری ها با سایر نهادها برای تجلیل از اسوه‌های ایثار و شهادت شد.

علی دارابی معاون سیمای رسانه ملی در این مراسم طی سخنانی از اهتمام جدی معاونت سیما برای توسعه و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت سخن گفت و از ساخت چند سریال با موضوع زندگی شهیدان از جمله شهید چمران، باکری، زین‌الدین، کاوه، بروجردی و ابوترابی در آینده نزدیک خبر داد.

وی افزود: سریال شهید کاوه تولید شده و سریال ابوترابی، که اسوه آزادگان در حال تصویربرداری است و در سال آینده پخش آن آغاز خواهد شد.

دارابی یادآور شد: همه نهادها به خصوص دستگاه‌های قانون گذار و اجرا وظیفه مبرم در حمایت و پشتیبانی از تولید فیلم و سریال در حوزه ایثار و شهادت دارند.

در این مراسم از تعدادی از دست‌اندرکاران جامعه هنری در حوزه ایثار و شهادت و نیز از جمعی از مدیران معاونت سیما از جمله مهدی فرجی مدیر شبکه یک سیما تقدیر به عمل آمد.

