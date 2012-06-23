به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان ساعت 9:45 دقیقه درحالی از رختکن خارج شدند که هرکدام آنها دست بازیکنان مدرسه فوتبال باشگاه را گرفته بودند و در محلی که جهت اجرای مراسم برای‌شان در نظر گرفته شده بود، نشستند.

پس از تلاوت قرآن و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، محمود شهریاری مجری مراسم برنامه‌ها را آغاز کرد که در صحبت‌هایش گفت:" پرسپولیس تیم ریشه‌دار و محبوبی است و رنگ قرمز آن از خون، عشق و غیرت نشات می‌گیرد. آبی‌ رنگ توهم است زیرا طرفداران آن به دریا و آسمان اشاره می‌کنند که هیچکدامشان آبی نیست."

این مجری همچنین با تقدیر از عملکرد رویانیان در خرید بازیکنان مطرح، به ذکر این لطیفه پرداخت که اسامی تیم ملی درحالی مطرح شد که در آن نام پرسپولیس، جواد نکونام و دژاکه قرار گرفته است!

سپس رویانیان پشت تریبون آمد و با دعوت به سکوت برخی‌ها که به تخریب و تهدید بازیکنان و باشگاه می‌پردازند، گفت:" اگر این افراد سکوت نکرده و به حرف‌های غیر اصولی خود ادامه دهند، بصورت شفاف مسائل را مطرح می‌کنم. من از همه قانونی‌ترم زیرا مرد قانونی و شرعی هستم."

در این بین هواداران به غیر از محمد رویانیان، به تشویق شدید علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیا و محمد قاضی پرداختند. رویانیان هم پس از صحبت‌هایش علی کریمی و مهدوی‌‎کیا را به سمت تماشاگران برد و خطاب به آنها گفت:" مهدوی‌کیا و کریمی این‌ها جام‌های ما بوده و به آن‌ها افتخار می‌کنیم."

پس از این مراسم بازیکنان به رختکن بازگشته و تمرین صبح لغو شد و قرار شد نفرات تیم عصر امروز یک جلسه تمرین آماده‌سازی را در ورزشگاه درفشی‌فر برگزار کنند. البته در هنگام اجرای مراسم، بازیکنان مدرسه فوتبال به کارهای خودشان مشغول بوده و به نوعی بی‌نظمی را در برنامه‌ها ایجاد کردند.

حضور بهنام محمودی بازیکن مطرح والیبال در این تمرین هم جالب توجه بود. ضمن اینکه ابراهیم آشتیانی و حمید جاسمیان به نمایندگی از پیشکسوتان پرسپولیس حلقه گلی را به گردن رویانیان به خاطر بستن تیمی قدرتمند انداختند و همین کار را برای علی کریمی به خاطر زحماتی که برای پرسپولیس کشیده، انجام دادند.

علی پروین در اواخر تمرین در ورزشگاه درفشی‌فر حضور یافت که محمد رویانیان به سمت وی رفت و گفت:" پروین بزرگ ما و پرسپولیس است، همچنین جاسمیان، کاشانی، کلانی و... همه افتخارمان هستند." که در این لحظه گفتگوی جالبی بین طرفین مطرح شد.

حمید جاسمیان هم با اشاره به اینکه حضور مدیران مطرح و بازیکنان بزرگ، نویدبخش روزهای خوب برای پرسپولیس است، گفت: عدالت در ورزش نباید کم رنگ باشد، از مسئولان وزارت ورزش و جوانان می‌‍خواهم به ورزش‌های دیگر خصوصا کشتی‌گیران که مدال آور هستند توجه شود. همانطور که به فوتبال بها می‌دهیم به ورزشکاران دیگر هم بها دهیم."

پس از این صحبت‌های علی پروین درحالی که با علی کریمی صحبت می‌کرد راهی رختکن شد، که دقایق بعد هم محمد رویانیان راهی رختکن شد. درحالیکه ساعت 11:30 دقیقه بود، مدیران، کادرفنی و بازیکنان همچنان در رختکن باقی‌ماندند.