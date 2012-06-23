به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع قضایی کمیته عالی انتخابات مصر اعلام کرد که به 70 درصد شکایات نامزدهای انتخاباتی رسیدگی کرده است.

این منابع در عین حال احتمال دادند نتایج نهایی و رسمی انتخابات ریاست جمهوری مصر امروز اعلام شود. پیش از این گفته شده بود روز یکشنبه نتایج نهایی انتخابات اعلام خواهد شد.

منابع قضایی مصر در ادامه خاطرنشان کردند: کمیته عالی انتخابات مصر بازنگری، شمارش و صورت جلسه نتایج شمارش آراء شعبات فرعی استان ها به پایان رسیده است و در روند شمارش نهایی شعبات اصلی اختلافات اندکی رخ داده است که چندان تاثیرگذار نیست.

بنا بر اعلام این منابع، جزئیات بیشتر رسیدگی به شکایات نامزدهای انتخاباتی اعلام خواهد شد. از سوی دیگر الیوم السابع نیز به نقل از وزارت بهداشت مصر گزارش داد که در تظاهرات میلیونی روز گذشته مردم مصر در میدان التحریر قاهره 43 نفر زخمی شدند.

33 نفر از زخمی ها به بیمارستان منتقل شده اند. اعتراضات مردمی در استان های اسکندریه، اسماعیلیه و السویس تلفاتی در بر نداشته است.

خاطرنشان می شود تاخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و صدور متمم قانون اساسی که اختیارات رئیس جمهور مصر را کاهش می دهد از جمله اقدامات شورای عالی نظامی این کشور است که خشم مصری ها را برانگیخته است.