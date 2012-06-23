فرهنگ مستعد حصاری روز شنبه همزمان با روز پاسدار در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سپاه در طول هشت سال دفاع مقدس در برابر استکبار جهانی ایستاد تا به صورت عملی خط سرخ حسین (ع) را ادامه داده و نشان دهند که از رهروان آن امام و پشتیبان ولایت فقیه هستند.

وی با بیان اینکه امام حسین (ع) برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد تا اسلام را زنده نگه دارد، افزود: سپاه نیز چه در زمان جنگ و چه در شرایط کنونی که دشمنان با جنگ نرم هجمه سنگینی را آغاز کرده اند، به تبعیت از امام خود در صحنه ها حاضر می شوند تا از حریم و ساحت ولایت دفاع کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان با اشاره به روز پاسدار گفت: نامگذاری روز میلاد امام حسین (ع) به عنوان روز پاسدار افتخاری برای پاسداران انقلاب اسلامی است و آنها ارزش آن را می دانند و به تبعیت از امام حسین (ع) در دفاع از انقلاب و اسلام جانفشانی کرده و می کنند.

مستعد حصاری با اشاره به برنامه های روز پاسدار در اردبیل گفت: برنامه های روز پاسدار از روز عید مبعث به مدت یک هفته در سطح استان آغاز شده و تا میلاد امام سجاد این برنامه های در پایگاه ها، مساجد و در مجازی مجازی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برنامه های امسال مردم محور خواهد بود، از دیدار فرماندهان و نیروهای سپاه استان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در اولین برنامه هفته پاسدار خبر داد.

به گفته مستعد حصاری پاسداران اردبیل برای تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری به دیدار نماینده مقام معظم رهبری می روند تا بار دیگر با ولایت تجدید تجدید میثاق کنند.