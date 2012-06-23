حجت الاسلام روزبه برکت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت با همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی نور اقدام به انتشار نرم‌افزار ویژه عتبات عالیات با موضوعات و عناوینی کاربردی برای عموم علاقه‌مندان و زائران نموده است.

وی با اشاره به اعزام سالانه یک میلیون و نیم زائر به کربلای حسینی، تولید نرم افزاری که سریع و آسان تمامی اطلاعات مورد نیاز زائران را یکجا در اختیارشان قرار دهد ضروری دانست.



مدیر پایگاه اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری گفت: توضیح تفصیلی اماکن متبرک؛ مسجد کوفه، مسجد سهله،خیمه گاه اهل بیت، تل زینبیه، صافی صفا، وادی السلام، مسجد حنانه، مقام های امام زمان، حضرت سجاد و امام صادق و پیامبران بزرگ آسمانی، و دهها مکان دیگر را می توان در لوح فشرده «عتبات عالیات» مطالعه کرد.



وی در ادامه افزود : تبیین شخصیت و موقعیت حرم های بزرگانی از صدر اسلام، همانند؛ میثم تمار، کمیل، هانی بن عروه، مسلم بن عقیل، مختار ثقفی، ابراهیم بن مجاب و قبور دهها تن از علما و اندیشمندان شیعه مدفون در حرم های عتبات عالیات را در این لوح فشرده می توان یافت.

برکت رضایی با اشاره به ارائه متن کامل 82 جلد کتاب در موضوع عتبات عالیات و سوریه، عنوان کرد: مهمترین کتاب های انتشار یافته در این نرم افزار عبارتند از : احکام فقهی سفر زیارتی عتبات، آداب سفر و زیارت عتبات عالیات، ادعیه و زیارات عتبات عالیات، ره توشه عتبات عالیات، زائر کربلا، سرزمین پیامبران، سلمان محمدی، عاشورا حماسه جاویدان، فرهنگ زیارت، ادعیه و زیارات شام، اماکن زیارتی ـ سیاحتی سوریه.

مدیر پروژه نرم افزار کتابخانه عتبات عالیات، ارتباط تمام واژه های کتب با قرآن و لغت نامه، ارتباط تمام واژه های کتب با 10 لغتنامه در صفحه نمایش متون، جستجوی مختلف در متون و عناوین ابواب از طریق کلمه، ترکیب واژه ها، جستجوی موضوعی از طریق فهرست گزینشی و فهرست درختی، جستجوی سریع هر واژه در متن فعال dnif، امکان انتقال متن به یادداشت و ویرایش آنها و ذخیره به شکل های مختلف همچون زرنگار، انتقال متون برگزیده از برنامه به محیط Word، امکان چاپ متون دل خواه در همه قسمت های برنامه از دیگر امکانات این نرم افزار برشمرد.



برکت رضایی ادامه داد: ارائه فیلم زائر فرات، صوت، تصویر و نرم افرارهای ویژه تلفن همراه، پیرامون اماکن مذهبی کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، کوفه و سوریه از دیگر ویژگی‌های این نرم افزار است.

مدیر پایگاه اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری بیان داشت: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت تاکنون 800 عنوان کتاب تخصصی پیرامون موضوع حج و زیارت را به بازار نشر ارائه و متن کامل تمامی این کتب در پایگاه اطلاع رسانی حج قابل دسترسی است.