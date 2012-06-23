حضور چهار گیلانی در اردوی انتخابی تیم ملی ووشوی جوانان و نونهالان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام فدراسیون ووشو ثمین نادم حیرتی، رضا پناهپور و آرش احمدزاده از گیلان در رده جوانان و فاطمه حسن نژاد در رده نونهالان به همراه 28 ووشوکا از دیگر استانها از بیست ونهم خردادماه به مدت دو هفته زیرنظر کادرفنی در تهران تمرین خود را آغاز کردند. تیم ملی ووشوی جوانان و نونهالان ایران، خود را برای شرکت در چهارمین دوره مسابقات جهانی که بیست و سوم شهریورماه در ماکائو برگزار می شود، آماده می کند.

کسب درجه آسیایی دو داور کاراته گیلان

ابراهیم دلسوزی و آریامن قویدل دو داور گیلانی هستند که پس ازشرکت و قبولی در آزمون کلاس داوری آسیا در عربستان موفق به کسب درجه آسیایی برای قضاوت در این میادین شدند، کلاس داوری کاراته آسیا با حضور داوران زبده قاره کهن به مدت پنج روز برگزار شد.

این دو داور گیلانی به دلیل قضاوت مطلوب در لیگ کاراته ایران به این کلاس اعزام شدند، تاکنون چهار گیلانی درجه داوری آسیا را دریافت کرده اند.

هفت بازیکن در لیست مازاد ملوان

لیست بازیکنان مازاد تیم ملوان بندرانزلی اعلام شد، با نظر فرهاد پورغلامی سرمربی ملوان، زوران زلاتکوفسکی، رامین خسروی، مجید انصافی، محمد همرنگ، محمد رستمی، سهیل رحمانی و آرش سوسریان به عنوان بازیکنان آزاد معرفی شدند.

باشگاه ملوان پس از واگذاری 70 درصدی سهام به بخش خصوصی ، پژمان نوری، مازیار زارع، جواد شیرزاد و سیامک کورشی را به خدمت گرفته است.

سرپرست موقت باشگاه ملوان اعلام کرد که این باشگاه به دنبال جذب یک دروازه بان خارجی یا حسین آشنا دروازه بان سایپا است.

درودگر همچنین از تمدید قرارداد با سعید سالارزاده و بابک پورغلامی بازیکنان فصلهای گذشته ملوان خبرداد، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی دراردبیل اردوی 10 روزه برپا کرده است.

یک گیلانی نایب قهرمان نقره رقابتهای اسکیت نوجوانان کشور شد

یک گیلانی مدال نقره رقابتهای اسکیت نوجوانان کشور را از آن خود کرد، امیرمحمد پدرامی از گیلان در رشته 300 متر سرعت رقابتهای اسکیت قهرمانی نوجوانان پسر کشور در مجموعه ورزشی آزادی تهران عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد.

در این رقابتها بیش از180 ورزشکار از سراسر ایران حضور داشتند.

بادامکی ملوانی شد

سرپرست باشگاه ملوان بندر انزلی از پیوستن هافبک تیم فوتبال پرسپولیس تهران به ملوان خبر داد.

صادق درودگر افزود: حسین بادامکی هافبک فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس تهران با عقد قراردادی یکساله به تیم ملوان بندر انزلی ملحق شد.

وی همچنین از تمدید قرارداد فرهاد پورغلامی سرمربی این تیم خبرداد و اظهارداشت: بابک پورغلامی، سعید سالارزاده، علی حسنی صفت و بازیکنانی که مدنظر کادر فنی هستند قرارداد آنها در دفتر باشگاه تمدید خواهد شد.

پیش از این پژمان نوری، مازیار زارع، جواد شیرزاد و سیامک کورشی به تیم ملوان بندرانزلی پیوسته اند.

رقابتهای فوتسال چهارجانبه در رودبار برگزار شد

رقابتهای فوتسال چهارجانبه سالگرد قربانیان زلزله رودبار در این شهر برگزار شد، دردیدار پایانی این مسابقه ها تیم کوثر رشت دو بر یک نوید فاطمیه این شهر را شکست داد و قهرمان شد.

همچنین در دیدار رده بندی تیم مارلیک طلایی رودبار پنج بر سه الغدیر رشت را مغلوب کرد و به مقام سوم رسید، رقابتهای فوتسال چهارجانبه سالگرد قربانیان زلزله رودبار در سالن شهدای این شهر برگزارشد.

تیمهای کوثر رشت و مارلیک طلایی رودبار دو نماینده گیلان در لیگ برتر فوتسال کشور هستند.

نقل و انتقالات در دو تیم داماش و ملوان

دو بازیکن در تمرینات تیم داماش گیلان حضور یافتند، باشگاه داماش گیلان اعلام کرد: هادی سهرابی از تیم نساجی قائمشهر و مرتضی ابراهیمی از تیم سایپای البرز در تمرینات تیم داماش گیلان شرکت کردند.

تمرینات تیم داماش زیرنظر امید هرندی، سرمربی این تیم در ورزشگاه شهید عضدی رشت آغاز شده است.

همچنین سرپرست باشگاه ملوان بندرانزلی اعلام کرد: سیامک کورشی مدافع نفت تهران که به مرحله قبلی اردوی تیم ملی فوتبال ایران نیز دعوت شده بود با عقد قراردادی یکساله به تیم ملوان بندرانزلی پیوست.

صادق درودگر از مذاکره با حسین بادامکی هافبک پرسپولیس، اسماعیل شریفات مهاجم استقلال و سعید بیات مدافع صبای قم خبرداد و گفت: با نظر کادرفنی از دوم تیرماه اردوی آمادگی تیم ملوان با حضور بازکنان فعلی و مازیار زارع، پژمان نوری و جواد شیرزاد بازیکنان جدید این تیم در سرعین اردبیل در حال برگزاری است.

انتصاب روسای جدید ادارههای ورزش و جوانان فومن، آستانه اشرفیه و صومعه سرا

روسای جدید ادارههای ورزش و جوانان فومن، آستانه اشرفیه و صومعه سرا از سوی مدیرکل ورزش و جوانان منصوب شدند.

در احکامی جداگانه ازسوی مدیرکل ورزش وجوانان گیلان علی نظری، عیسی نوری زاده به عنوان رئیس اداره فومن و آستانه اشرفیه و حسن آموزگار به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان صومعه سرا منصوب شدند.

محمد بابایی همچنین از زحمات محمدرضا خلیلی فر، علی نظری و نقی ابراهیمی رئیس سابق ادارههای فومن، آستانه اشرفیه و صومعه سرا قدردانی کرد.