نيازمندان پس از هفته نيكوكاري به دفاتر كميته امداد مراجعه كنند // ايجاد 600 پايگاه اصلي وسيار براي جمع آوري كمكهاي مردم //

عليرضا ظهيري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت : مردم نيكوكار و خير كشور سال گذشته در جشن نيكوكاري 100 ميليارد تومان به صورت نقدي كمك كردند كه بيشتر اين كمكها بين نيازمندان استان تهران و استانهاي محروم مانند بشاگرد، سيستان و بلوچستان ، كردستان ، چهارمحال و بختياري و.. تقسيم شد.

وي افزود: كمكهاي دريافتي نقدي و غير نقدي به افراد تحت پوشش كميته امداد و همچنين نيازمنداني كه در طول سال از سوي اين نهاد شناسايي شده اند تعلق مي گيرد و امسال افراد بي بضاعتي كه نياز به كمك دارند مي توانند به دفاتر كميته امداد در مناطق استان تهران مراجعه كنند و پس از بررسي وضعيت آنان و پايان يافتن هفته احسان و نيكوكاري كمكها پرداخت مي شود .

وي خاطرنشان كرد : سال گذشته 500 پايگاه در سطح استان براي جمع آوري كمكهاي مردم ايجاد شده بود كه امسال با توجه به استقبال و تقاضاي مردم و دردسترس يودن اين پايگاهها براي عموم تعدادشان افزايش پيدا كرد.

قائم مقام كميته امداد استان تهران به شماره حساب 3333 بانك ملي شعبه انقلاب اسلامي اشاره و تاكيد كرد: هموطنان مي توانند كمكهاي نقدي خود را به اين شماره حساب واريز كنند.

وي اظهار داشت : نيكوكاران مي توانند به پايگاههاي كميته امداد براي دريافت كمكهاي مردمي حسينيه ارشاد ، مسجد النبي ، ورزشگاه كبكانيان ، امامزاده صالح ، ميدانهاي وليعصر ، راه آهن ، انقلاب ، خراسان ، شهدا ، اتوبان بسيج ، امام خميني ، پانزده خرداد ، حرم مطهر امام خميني و...مراجعه كنند.