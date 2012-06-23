به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی صبح امروز شنبه در آیین گشایش سومین اجلاس بین المللی بازرگانان جاده ابریشم در تالار پتروشیمی تبریز گفت: حذف روادید در بین کشورهای واقع در جاده ابریشم باعث تسهیل در توسعه تجارت بین المللی این کشورها خواهد شد.

وی با بیان اینکه تنها راه رسیدن به توسعه پایدار، تعامل و ارتباطات تجاری و اقتصادی است، افزود: اجلاس بازرگانان جاده ابریشم بهترین زمینه تحقق این امر است و می تواند به بروز بهترین رفتار اقتصادی کمک کند.

معاون اجرای قانون اساسی رئیس جهور تاکید کرد: هم اکنون زیرساخت های تجارت بین المللی در جمهوری اسلامی ایران مهیاست و این، فرصت بزرگی برای توسعه تجارت و حضور سرمایه گذاران و تاجران در کشورمان محسوب می شود.

حجت الاسلام میرتاج الدینی اضافه کرد: جاده ابریشم یک فرهنگ است که آداب و رسوم ملت های مختلف عضو این جاده را به هم پیوند می زند و البته در کنار آن تعاملات تجاری هم ایجاد خواهد شد.

وی به فشارهای اقتصادی نظام سلطه علیه کشورمان اشاره کرد و افزود: ایران در مقابل تحریم ها و فشارهای افتصادی ایستاده و اعتقاد دارد باید روابط ظالمانه و تحمیلی در دنیا در هم شکسته شود.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه آمریکا به عنوان سردمدار استکبار جهانی درصدد جلوگیری از دستیابی ایران به پیشرفت های علمی است، تاکید کرد: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران که در مذاکرات هسته ای استانبول، بغداد و مسکو نیز به نفع همه کشورها و دنیاست.

سومین اجلاس بین المللی جاده ابریشم از امروز به مدت 2 روز در تالار پتروشیمی تبریز آغاز به کار کرده و تجار و بازرگانان 15 کشور واقع در مسیر این جاده در آن حضور دارند.