محسن مشکات در گفتگو با مهر در بیان تازه ترین اقدامات سازمان دامپزشکی برای کنترل و مقابله با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یکی از خطرناک ترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات لازم برای کنترل این بیماری در کشور انجام شده است و مردم هم باید به توصیه های بهداشتی در این زمینه توجه جدی داشته باشند.

وی در ادامه اعلام کرد: هم اکنون درحال انعقاد قرارداد با انستیتو پاستور ایران برای کنترل تب خونریزی دهنده کریمه کنگو هستیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه از این پس فقط آزمایشگاه انستیتو پاستور به عنوان آزمایشگاه مرجع برای تشخیص بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگوخواهد بود، گفت: به دلیل اهمیت موضوع و حساسیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، هیچ آزمایشگاه دیگری در کشور مجاز به انجام این آزمایشها نخواهد بود.

معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی خاطرنشان کرد: برمبنای این قرارداد، سازمان دامپزشکی از جمعیت‌های دامی کشور نمونه گیری می کند و سپس سرم تهیه شده از این نمونه گیریها را به موسسه انستیتو پاستور ارسال می کند تا گردش ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در جمعیت دامی کشور مشخص شود.

وی اضافه کرد: موسسه انستیتو پاستور براساس نتایج آزمایشهای تخصصی که بر روی سرمها انجام می دهد به سازمان دامپزشکی اعلام می کند که کدام یک از سرمها ردپای ویروس را نشان می دهد و کدام ردپای ویروس قدیمی نیست و به زمان حال تعلق دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: براین اساس، سازمان دامپزشکی اقدام به سمپاشی جایگاههای جمعیت دامی مورد نظرمی کند، ضمن اینکه مشخص خواهد شد سطح ایمنی جمعیت دامی کشورمان نسبت به گذشته چه تغییراتی داشته است.

مهر پیش از این گزارشی از جزئیات واردات دامهای آلوده به کشور منتشر کرده بود.