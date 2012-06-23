به گزارش خبرگزاری مهر، رشید صحابی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به استان، اظهار داشت: هیئت دولت برای تحقق این مهم با اختصاص 930 دستگاه اتوبوس به شهرهای مختلف استان موافقت کرده است.

وی ادامه داد: طبق این تصمیم وزارت کشور مکلف است تا پایان سال جاری نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کند.

مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری خراسان رضوی با اشاره به مشکلات مالی برخی شهرداری ها اظهار داشت: اختصاص اعتبار کمک بلاعوض برای تجهیز و نوسازی مبلمان شهری در شهرهای چناران و زاوه در جلسه مذکور به تصویب رسیده است.

صحابی یاد آور شد: دولت به وزارت کشور این اختیار را داده است تا پس از بررسی و مطالعه و در صورت تایید مطالعات، نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کند.