ایرج موذن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رودبار با داشتن پیشینه کهن دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوانی است که در تمامی فصول سال پذیرایی گردشگران و دوستداران طبیعت است.

وی همچنین به فهرست جاذبه های فرهنگی و تاریخی این شهرستان اشاره کرد و اظهارداشت: چراغعلی تپه یا تپه باستانی مارلیک با قدمتی بیش از سه هزار سال، پل خشتی لوشان، تپه گردکول ( هزاره قبل از میلاد )، بافت تاریخی روستای انبوه، قلعه طاهر میرزا ( قلعه دختر لویه )، قلعه کندلات، قلعه درفک و سایر موارد از آثار مهم برای جذب و ماندگاری گردشگران در رودبار است.

فرماندار رودبار گفت: این جلوه های تاریخی با برنامه ریزی اصولی و اطلاع رسانی درست مقصد سفر و کانون بازدید گردشگران از اقصی نقاط کشور و حتی جهان خواهد شد.

وی ادامه داد: فرهنگ امروزه نقشی تعیین کننده در زندگی بشر داشته و گردشگری فرهنگی مناسب ترین روش شناخت وابستگی متقابل فرهنگی ملتها با همدیگر است.

موذن گفت: گردشگری بنا به ماهیت خود دارای کارکردهای متعددیست که در تحول اقتصادی، انتقال و مبادله فرهنگی و جایگاه کشورها در تصمیم گیری جهانی نقش مهمی دارد.

وی افزود: مهمترین عناصری که در تصمیم گیری و سیاستگذاری بخش گردشگری نقشی مهم و مستقیم به عهده دارد، تاثیرات مختلف آن به ویژه فرهنگی است.

فرماندار رودبار اظهارداشت: الگوهای فرهنگی موجود در زمینه مذهب، سنتها، جشنها، سبک زندگی، فعالیتهای اقتصادی سنتی، سبک معماری محلی، هنر و صنایع دستی، لباس، هنرهای نمایشی، موسیقی و غیره جاذبه های مهمی برای گردشگران دارند که اگر از دست روند گردشگری فرهنگی در آن ناحیه موفقیت آمیز نخواهد بود.

وی همچنین به نقش گردشگری در بهره مندی و پند آموزی از آثار تاریخی - تمدنی اشاره کرد و گفت: گردشگری یکی از بهترین راههای دستیابی به تجارب تاریخی و فرهنگی جوامع است، با مسافرت می توان از نزدیک به عامل پیشرفت و رکود ملتها و جوامع پی برد.

موذن افزود: توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگر در هر جامعه ای، شناساندن منابع تاریخی و فرهنگی آن جامعه و توسعه و تعالی فرهنگی آن جامعه را ممکن می سازد.

وی در ادامه حفظ آثار تاریخی و فرهنگی را یکی از بارزترین آثار فرهنگی گردشگری دانست و یادآورشد: توسعه صنایع دستی و تولیدات بومی، حفظ ارزشهای محلی، رشد و توسعه اشتغال از دیگر آثار رشد و توسعه این صنعت است.