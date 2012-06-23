به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد یک هزار و 673 نفر برای ورود به پایه دوم راهنمایی وسه هزار و 810 نفر برای ورود به پایه اول دبیرستان در مراکز استعداد های درخشان ونمونه دولتی رقابت کردند.

وی بیان داشت: این آزمون روز جمعه دوم تیرماه در 12 شهرستان ومنطقه استان برگزار شد.

حسینی عنوان کرد: از این تعداد یک هزار و 110 نفر در مدارس نمونه دولتی و445 نفر در مراکز استعدادهای درخشان پذیرفته می شوند.

معاون آموزش راهنمایی ومتوسطه آموزش وپرورش استان اظهار داشت: هشت مرکز استعدادهای درخشان و 18 مدرسه نمونه دولتی در دو دوره راهنمایی ومتوسطه در استان وجود دارد.

وی یادآورشد: نتایج این آزمون تا 9 تیرماه اعلام می شود.