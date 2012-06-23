جعفری جعفری مدیرعامل باشگاه فجر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت این تیم و واگذاری سهام باشگاه، تصریح کرد: همه چیز مثل چند روز قبل است. در مورد این موضوع باید از مسئولان رده بالا درباره باشگاه سئوال کنید. به رغم اینکه به ما قول دادند پس از شروع تمرینات پول به حساب باشگاه می‌ریزند اما هنوز یک ریال هم به ما نداده‌اند.

وی در خصوص نگرانی‌هایش از وضعیت تیم فجر با این شرایط تاکید کرد: خوشبختانه تمرینات تیم شروع شده است و در نقل و انتقالات هم توانستیم چند بازیکن بگیریم، اما قطعا کار سختی داریم. این فصل چهار تیم به لیگ دسته یک سقوط می‌کنند و باید خیلی مراقب باشیم.

مدیرعامل باشگاه فجر در پاسخ به این سئوال که قرار است مشکلات مالی تا چه زمانی برطرف شود، گفت: هیچ زمانی برای ما مشخص نشده است. هر چه هست وعده و وعید است. جلسات ما ادامه دارد تا بلکه تکلیف تیم روشن شود.

جعفری در پایان گفت: در حال حاضر هفت بازیکن از لیگ برتر گرفته‌ایم. اگر از لیگ دسته یک هم بازیکن خوب پیدا شود حتما جذب می‌کنیم. به احتمال زیاد تیم به یک اردوی خارج از شیراز هم برود.