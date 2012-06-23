به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش در مراسم تجلیل از خدمات علی اکبر اولیا، نماینده مردم یزد در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز قشری گری و تعطیل شدن خردورزی در جامعه یک خطر و تهدید جدی است، اگر خردورزی در جامعه تعطیل شود و اندیشه گریزی رواج یابد، ضلالت و گمراهی و فساد بر جامعه مستولی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف والای بعثت نبی مکرم اسلام (ص)، نشر و ترویج اخلاق و فضیلت ها در جامعه است، افزود: جامعه ایران یک جامعه اخلاق گرا و دینی است، هم در ادبیات و فرهنگ ما به پاس داشتن فضائل اخلاقی تاکید شده و هم در مناسک دینی ما، به راستی، درستی، حفظ آبرو و اسرار دیگران، پرهیز از دروغ و غیبت و تهمت توصیه شده است.

تابش تصریح کرد: اخلاق به جامعه و افراد منزلت و قوام می دهد و به مثابه پوششی لطیف اما نفوذ ناپذیر بر جامعه، فرد را از رذالتها و کژی‌ها و بداندیشی ها ایمن می دارد.

وی ادامه داد: اما متاسفانه امروز با وجود آنکه جامعه ما دینی است، نتوانسته ایم اخلاق را نیز با انجام مناسک دینی به پیش ببریم و با کمال تاسف، دروغ و تهمت و افترا و آبروی افراد را بردن، مثل نقل و نبات در میان ما رواج دارد.

تابش عنوان کرد: واضح است که شیوع بداخلاقی در جامعه، بنیان‌ های آنرا متزلزل می سازد و هزینه اصلاح را بالا می برد.

وی افزود: امروز در جامعه ما مردم با مشکلات زیادی دست به گریبانند، گرانی بیداد می کند، اشتغال و ازدواج جوانان به یک مسئله اساسی تبدیل شده است، رواج فساد هم در بعد مالی و اخلاقی در جامعه تامل برانگیز است، بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق، اعتیاد و ... اینها نشانه های خوبی برای جامعه نیست.

نماینده مردم اردکان تاکید کرد: با باور به قدرت مردم، اعتماد به آنها جلب نظر و پشتیبانی آنها، استفاده از تخصص و تجربه همه دلبستگان نظام می توانیم کشور را از وضعیتی که به آن دچار شده ایم، نجات دهیم و در این مسیر چاره ای جز تغییر رویه ها و اصلاح امور نداریم.

وی گفت: ما بزرگان انقلاب از جمله دکتر بهشتی و آیت الله مطهری را در زمره اصلاح طلبانی می دانیم که برای اصلاح کژی ‌ها و انحرافات در جامعه به پا خاستند.

تابش با تاکید براینکه اصلاح طلبان، دلبسته به انقلاب و نظام و امام و رهبری و پایبند به قانون اساسی هستند، افزود: به صراحت عرض می کنم افرادی که اساس نظام را قبول ندارند، نقطه مقابل اصلاح طلب ها هستند.

تابش در بخش دیگری از سخنان خود با تکریم اولیا تاکید کرد: علی اکبر اولیا نماد یک یزدی تمام عیار بود که آمیزه ای از تدین، تعهد،تخصص، نجابت، اعتدال، ادب در گفتار و منطق در رفتار، شخصیت وجودی اش را شکل می داد.

وی افزود: یزد امروز ما به چنین شخصیت هایی نیازمند است و اگر به اعتقاد والای یزد و یزدی در تاریخ ایران می بالیم و اگر می خواهیم یزد شخصیت و جایگاه برجسته خویش را در سطح کشور حفظ کند، رجعت به نیکی ها، خوبی ها و پاسداشت و ترویج فضیلت های اخلاقی و سجایای انسانی نیاکان ما و علما و فضلا و شخصیت های علمی و اخلاقی این دیار باید مورد توجه و اهتمام مردم به ویژه نسل جوان و تمامی مسئولان امر قرار گیرد.