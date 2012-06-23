  1. بین الملل
۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

لاوروف مطرح کرد؛

غیر واقع‌بینانه بودن راه حل سریع درباره موضوع هسته ای ایران/ نشست مسکو کاملاً مفید بود

غیر واقع‌بینانه بودن راه حل سریع درباره موضوع هسته ای ایران/ نشست مسکو کاملاً مفید بود

وزیر خارجه روسیه ضمن تاکید بر اینکه ایران نباید در خصوص موضوع هسته ای خود مورد تهدید قرار گیرد، افزود: پیدا کردن راه حلی سریع برای حل این موضوع واقع بینانه به نظر نمی رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سرگئی لاوروف گفت: آخرین دور مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 در مسکو گرچه پیشرفتی نداشت اما "کاملاً مفید" بود.

وی که با شبکه تلویزیونی روسیه24 گفتگو می کرد، افزود: گفتگو باید بدون هیچ ضرب الاجل یا اولتیماتومی ساختگی ادامه پیدا کند.

وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: به منظور حل این مسئله لازم است تا از تهدیدهای مکرر و استفاده از زور خود داری و سناریوهای موجود علیه ایران کنار گذاشته شود و اینکه گفته شود مذاکرات به شکست انجامید متوقف شود.

این مقام روسیه خاطر نشان کرد: جامعه جهانی نباید خود را در وضعیت پیچیده قرار دهد و تعیین ضرب الاجل یعنی پایان جولای یا اوت برای حل موضوع هسته ای اشتباه خواهد بود و بطور مشخص نمی توان چنین دوره کوتاهی را برای حل چنین موضوعی تعیین کرد زیرا که در این صورت گفتگوها با اظهارت جنگ طلبانه ای به پایان خواهد یافت.

کد مطلب 1632755

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