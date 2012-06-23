به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سرگئی لاوروف گفت: آخرین دور مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 در مسکو گرچه پیشرفتی نداشت اما "کاملاً مفید" بود.

وی که با شبکه تلویزیونی روسیه24 گفتگو می کرد، افزود: گفتگو باید بدون هیچ ضرب الاجل یا اولتیماتومی ساختگی ادامه پیدا کند.

وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: به منظور حل این مسئله لازم است تا از تهدیدهای مکرر و استفاده از زور خود داری و سناریوهای موجود علیه ایران کنار گذاشته شود و اینکه گفته شود مذاکرات به شکست انجامید متوقف شود.

این مقام روسیه خاطر نشان کرد: جامعه جهانی نباید خود را در وضعیت پیچیده قرار دهد و تعیین ضرب الاجل یعنی پایان جولای یا اوت برای حل موضوع هسته ای اشتباه خواهد بود و بطور مشخص نمی توان چنین دوره کوتاهی را برای حل چنین موضوعی تعیین کرد زیرا که در این صورت گفتگوها با اظهارت جنگ طلبانه ای به پایان خواهد یافت.