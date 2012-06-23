به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سرگئی لاوروف گفت: آخرین دور مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 در مسکو گرچه پیشرفتی نداشت اما "کاملاً مفید" بود.
وی که با شبکه تلویزیونی روسیه24 گفتگو می کرد، افزود: گفتگو باید بدون هیچ ضرب الاجل یا اولتیماتومی ساختگی ادامه پیدا کند.
وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: به منظور حل این مسئله لازم است تا از تهدیدهای مکرر و استفاده از زور خود داری و سناریوهای موجود علیه ایران کنار گذاشته شود و اینکه گفته شود مذاکرات به شکست انجامید متوقف شود.
این مقام روسیه خاطر نشان کرد: جامعه جهانی نباید خود را در وضعیت پیچیده قرار دهد و تعیین ضرب الاجل یعنی پایان جولای یا اوت برای حل موضوع هسته ای اشتباه خواهد بود و بطور مشخص نمی توان چنین دوره کوتاهی را برای حل چنین موضوعی تعیین کرد زیرا که در این صورت گفتگوها با اظهارت جنگ طلبانه ای به پایان خواهد یافت.
نظر شما