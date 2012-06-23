به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمد اصفهانی خواننده پاپ شب گذشته مهمان برنامه "یک سبد ترانه" رادیو جوان بود. او در ارتباط با شعرهایی که برای موسیقی‌هایش انتخاب می‌کند، گفت: بعضی از شعرها انتخاب خودم است و برخی را نیز از بین پیشنهاداتی که به من می‌شود گزینش می‌کنم.

وی ادامه داد: مسلما آنچه که باعث ماندگاری کار می‌شود استفاده از شعر یا ترانه خوب در موسیقی است. شعر و ترانه مهم‌ترین کمک را به موسیقی می‌کند و من همیشه سعی دارم شعرهای ماندگار را انتخاب کنم. البته اگر اقبالی برای کارهای من وجود دارد آن را از لطف خدا می‌دانم.

اصفهانی در ادامه با بیان اینکه وسواس خاصی روی کارهایش دارد، گفت: همه کسانی که با من کار می‌کنند به این موضوع واقف هستند که من وسواس بسیار زیادی برای کارهایم دارم البته فضایی که در آن کار می‌کنیم فضای مشورتی و دوستانه‌ای است و اعتماد کاملی به هم داریم.

این خواننده در پاسخ به این سوال که خودش را خواننده پاپ می‌داند یا سنتی گفت: واقعیتش را بخواهید من خودم را خواننده نمی‌دانم و هنوز شک دارم که خواننده باشم. اما در ارتباط با تلفیقی که از کارهای پاپ و سنتی در موسیقی‌های من وجود دارد می‌توانم بگویم این به دلیل سابقه تلاوت قرآن است. تحریرهای عربی به پاپ نزدیک هستند و من با توجه به سابقه قرائت قرآن با آنها آشنا بودم بعد از آشنایی با موسیقی، مخارج سنتی هم به آنها اضافه و حاصل کار این شد.

وی در پایان گفت: کاملا به طور اتفاقی وارد دنیای موسیقی شدم و استاد فریدون شهبازیان اولین کسی بود که از صدای من خوشش آمد و پیشنهاد خوانندگی را به من داد. همین سابقه قرائت قرآن باعث شد که برای اجرای اولین کارم استرس نداشته باشم چرا که سابقه ذهنی از اجرا در جمع را داشتم.