طرح پزشک خانواده در دو منطقه شهری خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زنگویی صبح شنبه در جمع اعضای کارگروه سلامت شهرستان بیرجند، اظهارداشت: طرح ارجاع پرشک خانواده تا پایان امسال در شهرهای بیرجند و قاین اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح تاکنون در سه استان کشور اجرا شده است، افزود: در خراسان جنوبی نیز شهر بیرجند و قاین پایلوت اجرای این طرح در سال جاری خواهند بود.

زنگویی با اشاره به اینکه در راستای اجرای این طرح باید بیماران و اقشار مختلف مردم به اولین پزشک تا فاصله 1.5 تا دو کیلومتر از محل سکونت خود مراجعه کرده و در این طرح ثبت نام کنند، اظهارداشت: در این زمینه هر پزشک مجاز به پذیرش حداقل 500 بیمار و حداکثر دو هزار و 500 نفر خواهد بود.

وی اضافه کرد: سرانه پرداختی به پزشکان خانواده براساس جمعیت خانواده های تحت پوشش به پزشک پرداخت خواهد شد.

مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان بیرجند ویزیت و داروی رایگان را از جمله مزایای اجرای این طرح در مرحله نخست عنوان کرد و بیان داشت: با ثبت نام در این طرح، فرد دارای پرونده سلامت شده و براین اساس در سطح گسترده صدور کارت هوشمند سلامت برای افراد پیش بینی شده است.

زنگویی ساعت کاری پزشکان خانواده را چهار ساعت صبح و چهار ساعت عصر برشمرد و بیان کرد: هر پزشک خانواده با یک پرستار یا ماما فعالیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: در روزهای تعطیل و غیر ساعات اداری نیز به ازای هر30 هزار نفر یک مرکز در نظر گرفته شده که پاسخگوی نیازهای مراجعین خواهد بود.

زنگویی با بیان اینکه مرکز هدایت و راهنمایی بیماران و مرکز ویریت مشاوره و راهنمایی پزشکان خانواده نیز با یکدیگر ادغام شده و در راستای اجرای این طرح خدمات دهی خواهند کرد، گفت: از این طریق مشاوره ها درمانی تلفنی به بیماران در دستور کار قرار می گیرد.

مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه در این راستا مرکز مجری طرح برای 10 هزار نفر پیش بینی شده است، افزود: سه نفر بهداشت حرفه ای، یک کاردان یا کارشناس مبارزه با بیماری ها، یک نفر بهداشت حرفه ای، یک روانشناس بالینی، کارشناس تغذیه از جمله نیروهای این مرکز خواهند بود.