لزوم بررسی آسیب های اجتماعی/ آمار طلاق در اردکان نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی صبح شنبه به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه در جمع قضات و کارکنان دادگستری شهرستان اردکان با بیان اینکه احکام اسلامی بر اساس ماهیت خود نتایج فردی و اجتماعی فراوانی در جامعه دارد، اظهار داشت: اجرای احکام شرع مقدس اسلام ضامن حفظ بقا و امنیت جامعه است.

وی بیان داشت: چنانچه این احکام به درستی اجرا شود، جرائم و آسیبهای اجتماعی تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.

امام جمعه اردکان اضافه کرد: باید عوامل بروز جرائم و آسیب های اجتماعی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد و برای رفع این مشکلات راه حل عملی ارائه شود.

89 پرونده از 224 پرونده دعاوی خانوادگی در اردکان به طلاق ختم شد

رئیس دادگستری اردکان نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد دادگستری، افزایش آمار طلاق در یک سال اخیر در شهرستان اردکان را نگران کننده دانست.

محمدحسین کریم زاده افزود: اعتیاد و عدم پایبندی به موازین اخلاقی از جمله مهمترین دلایل بروز طلاق در اردکان است.

وی عنوان کرد: در این راستا 224 فقره پرونده دعاوی خانوادگی در شعب دادگستری اردکان تشکیل شده که از این تعداد 89 مورد به طلاق ختم شده است.