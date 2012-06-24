به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رواسی در نشست خبری کادر فنی تیم وزنه برداری معلولان که در فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان برگزار شد، گفت: وضعیت اردوها بسیار خوب است و وزنه برداران 23 روز از هر ماه را در اردو به سر می‌برند. آخرین اردوی ما از 15 تیرماه آغاز می‌شود و متصل به اعزام خواهد بود.

وی افزود: هفت نماینده ما در این رقابت‌ها عبارتند از: امیر جعفری (56 کیلوگرم)، نادر مرادی (60 کیلوگرم)، روح الله رستمی (5/67 کیلوگرم)، علی حسینی (75 کیلوگرم)، مجید فرزین (5/82 کیلوگرم)، علی صادق‌زاده (100 کیلوگرم) و سیامند رحمان (فوق سنگین). حامد صلحی‌پور در وزن 90 کیلوگرم هم دیگر نماینده ما در این بازی‌ها بود اما از آنجا که در رنکینگ کمیته بین المللی پارالمپیک در رده پنجم قرار داشت از حضور در این مسابقات بازماند.

رواسی خاطر نشان کرد: این وزنه بردار خوب ما در مالزی وزنه 220 کیلوگرم را مهار کرد و در تمرینات تا 235 کیلوگرم هم وزنه زده بود. به نظر من کمیته بین المللی پارالمپیک در خصوص اعلام رده بندی‌ها عجله کرد. من اعتقاد دارم حامد می‌تواند در آینده به مدال طلای جهان هم دست پیدا کند.

رئیس انجمن وزنه برداری معلولان در ادامه در خصوص پیش بینی کسب مدال در لندن گفت: اساسا پیش بینی در ورزش جایز نیست اما بی تردید تمام هفت وزنه بردار ما شانس کسب مدال دارند. امیدواریم با دست پر به کشور بازگردیم و دل ملت ایران را شاد کنیم.

رواسی در خصوص سیامند رحمان گفت: سیامند در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و با توجه به تحقیقاتی که در خصوص حریف وی که یک وزنه بردار عراقی است، انجام داده‌ایم، رحمان می‌تواند با 50-40 کیلوگرم وزنه بالاتر، مدال طلای دسته فوق سنگین را از آن خود کند. باید به شما خبر بدهم که رحمان در تمرینات وزنه 305 کیلوگرم را مهار کرده و تا زمان آغاز بازی‌ها تا 320 کیلوگرم را هم می‌تواند بالای سر ببرد. با این حال ما از او می‌خواهیم وزنه 301 کیلوگرم را بالای سر ببرد تا بدین ترتیب به عنوان اولین وزنه بردار جهان از مرز 300 کیلوگرم بگذرد و نیز به سلامتی‌اش آسیب نرسد.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری در پایان اظهار داشت: ما موفق‌ترین تیم ورزشی کشور در بازی‌های المپیک و پارالمپیک هستیم. ما در پارالمپیک 2008 پکن با هفت وزنه بردار، موفق به کسب پنج مدال شامل؛ دو طلا، یک نقره و دو برنز شدیم. شما کدام تیم را سراغ دارید که با این تعداد ورزشکار، اینچنین مدال کسب کرده باشد؟ از مسئولان ورزش کشور می‌خواهیم به ورزشکاران این رشته بیش از پیش توجه نشان دهند.