به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری تیکت، "باراک اوباما" که عصر روز گذشته در محوطه دانشکده "هیلسبرو" برای سه هزار دانشجو صحبت می کرد با انتقاد از نحوه کارآفرینی "میت رامنی" او را یک "پیشرو بی ثمر" که اقداماتش فایده ای در بر ندارند توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، رامنی در حدود 15 سال قبل شرکتی را با نام Bain Capital تاسیس کرده که این شرکت در چین و هند و با استفاده از نیروی کار ارزان قیمت درحال فعالیت است و اوباما در سخنرانی روز گذشته خود با اشاره به این موضوع سیاست های اقتصادی رقیب خود را به چالش کشید.

اوباما در انتقاد از رامنی گفت : ما در کاخ سفید نیازی به یک "پیشرو بی ثمر" نداریم ما نیازمند رئیس جمهوری هستیم که برای ایجاد اشتغال در آمریکا و افزایش تولید تلاش کند . این همان برنامه ای است که من قصد اجرای آن را دارم. این همان دلیلی است که من بخاطر آن برای بار دوم نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری شدم. باید پرداخت مالیات به مشاغلی را که کار و تولید را به بیرون از مرزهای آمریکا می برند متوقف کنیم. باید به شرکت هایی که در اینجا داخل آمریکا کارآفرینی می کنند جایزه بدهیم.

به نوشته تیکت، علاوه بر اوباما "دیوید اکسلرود" از کارشناسان مسائل داخلی که عنوان استراتژیست را یدک می کشد نیز از لفظ "پیشرو بی ثمر" در مورد رامنی استفاده و اعلام کرد که رامنی در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر، ثمری برای آمریکا نخواهد داشت.

اما در پاسخ به این سخنان، "آندریا شائول" سخنگوی میت رامنی با انتقاد از اوباما گفت : رئیس جمهور فعالیت انتخاباتی خود را بر اساس تخریب پیش می برد نه بر اساس ارائه راه حل.

وی در ادامه افزود : رامنی سابقه ده ساله در اشتغال زایی دارد وی هم در بخش خصوصی و هم زمانیکه فرماندار بوده ایجاد اشتغال کرده و زمانیکه فرماندار ماساچوست بوده توانسته بیکاری را تا 4.7 درصد کاهش بدهد.

شائول در ادامه افزود : اگر اوباما نیمی از تجربه و سابقه رامنی در اشتغال زایی را دارد آن را اعلام کند.

در فرهنگ آمریکا به حزب دموکرات "الاغها" و به حزب جمهوریخواه "فیلها" می گویند و این به آن دلیل است که جمهورخواهان خود را پرقدرت دانسته و دموکرات ها مدعی هستند که برای بهبود اوضاع آمریکا بیش از حد تصور کار می کنند.

به گزارش مهر، با توجه به آنکه یکی از مهمترین مشکلات داخلی فعلی آمریکا وضعیت اقتصادی این کشور است، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می کوشند تا با ارائه راهکارهای جدید و انتقاد از رویکرد اقتصادی نامزد مقابل، میزان محبویت خود را افزایش بدهند.

بر اساس آخرین آمارها و به نقل از آمارهای اداره کار آمریکا، نرخ بیکاری در آمریکا در ماه ژانویه ( ماه آغازین سال میلادی) 8.3 درصد بوده و در ماه می به 8.2 درصد رسیده یعنی در طی چند ماه سیاست های اقتصادی اوباما فقط توانسته یک دهم درصد از میزان بیکاری آمریکا را کاهش بدهد.

بر همین اساس، سایت "تردینگ اکونومیک" نیز ار کاهش نرخ "تولید ناخالص داخلی آمریکا" گزارش داده و می نویسد : در حالیکه نرخ تولید ناخالص داخلی آمریکا در ماه های انتهای 2011 و ابتدایی 2012 میلادی 3 درصد بوده در دو ماه اخیر به 1.9 درصد کاهش یافته است.

در همین رابطه رویترز در گزارشی که بر اساس نظرسنجی مشترک روز سه شنبه 30 خرداد این خبرگزاری با موسسه نظرسنجی ایپساس منتشر شده، به کاهش محبوبیت اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است.

این نظرسنجی پس از چند شکست تبلیغاتی اوباما شامل گزارش وضعیت بد اشتغال و اظهار نظرات خوش بینانه وی در مورد وضعیت بخش خصوصی انجام شده است. بنا براین گزارش طی یک ماه گذشته درصد محبوبیت اوباما از 50 به 47 کاهش یافته است، که پایین ترین درصد محبوبیت اوباما از آغاز سال 2012 می باشد. افزایش 6 درصدی افرادی که فکر می کنند اقتصاد در مسیر اشتباهی قرار دارد درصد این افراد را در این ماه به 63 رسانده است.