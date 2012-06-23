۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۷

رضایی:

روند اهداء و پیوند عضو در کشور تدریجی و کند است

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: با توجه به تعدد بیماران نیازمند به پیوند عضو به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب روند اهداء عضو در کشور تدریجی و کند است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی در دومین همایش پیوند اعضاء پس از مرگ مغزی که در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، گفت: بسیاری از بیماران تنها با پیوند قادرند به زندگی خود ادامه دهند و برخی نیز به دلیل درد و رنج ناشی از بیماری های سخت و طاقت فرسا با این کار به زندگی آرامش بخشی باز می گردند. 

وی افزود: حوادث طبیعی و سوانح همواره جان انسانها را تهدید می کند و در طول سال شاهد مرگ مغزی انسان هایی هستیم که قادرند پس از مرگ خود حیات بخش زندگی دیگران شوند که در این زمینه باید فرهنگ سازی شود.
 
رضایی یادآورشد: با ایثار و گذشت خانواده ها و افرادی که دچار مرگ مغزی می شوند می توانیم بیماران متعددی را که با دریافت یک عضو قادر به زندگی دوباره می شوند را به زندگی بازگردانیم و دعای خیرهمیشگی را نصیب دنیا و آخرت خود کنیم.
 
این مسئول بیان کرد: شاید در شرایط کنونی در قیاس با برخی کشورها در این زمینه عقب باشیم اما حرکت جامعه به سمت رشد است و با فرهنگ سازی می توانیم امیدوار باشیم در سال های آینده با بستر سازی قانونی این کار روند بهتر و سریعتری داشته باشد.
 
وی اظهارداشت: خوشبختانه در سال گذشته با اهداء عضو هفت بیمار مرگ مغزی شده در قزوین توانستیم رتبه دوم کشوری را کسب کنیم که این کار بیانگر ریشه دار بودن فرهنگ دینی و عاطفی در استان است که می تواند تقویت شود.
 
رضایی بیان کرد: کار اهداء عضو و پیوند تعطیل بردار نیست و از حساسیت خاصی برخوردار است که خوشبختانه با وجود روحیه ایثارگرانه در کادر پزشکی استان و ستاد این فعالیت با وضعیت مناسبی پیش می رود.
 
وی از خانواده های ایثارگر مرگ مغزی شده در اهداء عضو و نجات جان بیماران نیازمند تشکر کرد.
 
اجرای موسیقی و رونمایی از طرح مروجین داوطلب پیوند عضو از دیگر برنامه های این همایش بود.
