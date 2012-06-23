حسن افتخاری در گفتگو با مهر، اظهارداشت: این مسابقات در مجموعه ورزشی شرکت گاز استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسابقات تنیس روی میز نونهالان کشور با حضور 33 تیم از 31 استان کشور برگزار خواهد شد، افزود: در این مسابقات تیم تنیس روی میز شرکت گاز استان نیز به نمایندگی از خراسان جنوبی شرکت خواهد کرد.

افتخاری تاریخ برگزاری مسابقات تنیس روی میز نونهالان کشور را 25 تا 29 تیرماه جاری در بیرجند اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در پایان به توانمندی ها و پتانسیل موجود استان در رشته های مختلف ورزشی اشاره کرد و گفت: باید این توانمندی ها از دوران نونهالی شناسایی و استعدادهای برتر استان در سنین بالاتر تقویت شود.