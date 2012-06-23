خوزستان بزرگترین تولیدکننده محصولات کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفرحجازی امروز در اجلاس سران استان‌های مرزی ایران و عراق در کرمانشاه اظهار کرد: 83 درصد نفت کشور در استان خوزستان تولید می‌شود.

وی ادامه داد: دسترسی به دریای آزاد یکی از بزرگترین مزایای استان خوزستان برای امر صادرات است.

حجازی در ادامه خوزستان را بزرگترین تولیدکننده محصولات کشاورزی کشور عنوان کرد و افزود: مرز بین‌المللی شلمچه و نیز ارتباط جاده‌ای و ریلی این استان به تمام نقاط کشور توسعه صادرات را در این استان هموار کرده است.

استاندار خوزستان تاکید کرد: سالانه 500 مگاوات ساعت برق به کشور عراق ازاین استان صادر می‌شود.

وی وجود 20 واحد مجتمع پتروشیمی و تولید 8 میلیون تن فولاد را از دیگر پتانسیل‌های استان خوزستان عنوان کرد و افزود: با عقد تقاهم‌نامه‌هایی که صورت گرفته زمینه برای ارتباط با سایر استان‌های همجوار فراهم شده است.

