انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل آینده وظیفه دلسوزان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته جمع آوری ستاد کنگره شهدای استان قزوین ظهر شنبه همزمان با جشن میلاد سالار شهیدان امام حسین (ع) با حضور احمد عجم استاندار قزوین و جمعی از مدیران کل استان در حسینیه سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین فعالیت خود را آغاز کرد.

احمد عجم در این مراسم جمع ‌آوری آثار شهدا را از محوری ترین برنامه‌ های سپاه صاحب ‌الامر (عج) استان قزوین در هفته پاسدار برشمرد و افزود: خانواده ‌های شهدا از اول انقلاب تا‌کنون با حمایت، پشتیبانی و پیروی از ولایت فقیه به عنوان الگوی ولایت ‌مداری در استان قزوین بوده اند.

وی تصریح کرد: خانواده های شهدا تا‌کنون زحمات بسیاری را برای نظام جمهوری اسلامی ایران تحمل کرده اند که وظیفه داریم ضمن تقدیر و تشکر از این خدمات آن‌ ها را به عنوان الگوی ولایت‌ مداری به مردم و مسئولان معرفی کنیم.

استاندار قزوین یادآورشد: اگر در شرایط کنونی در کنار جنگ نرم و تحریم اقتصادی کشور‌، نام سپاه می درخشد بیانگر تاثیر و عظمت این نهاد مقدس است.

وی بیان کرد: امروز دشمنان اسلام و انقلاب از منش، رفتار، تفکر، ایثار و از جان گذشتگی پاسداران هراس دارند‌ و می ‌دانند که با وجود چنین نیروی عظیم، کارآمد و از خود گذشته هیچ دشمنی قادر به تهدید ایران اسلامی نیست.

عجم با اشاره به اینکه آثار شهدا مانند گنجینه ارزشمندی هستند که باید در نگه داری از آنها تلاش وافری انجام گیرد افزود: به برکت خون شهدا و مجاهدت‌ ایثارگران، ایران اسلامی امروز در دنیا سربلند و قدرتمند پیش می رود و ملت نیز به این عزت و آزادی افتخار می کند.

وی اظهارداشت: برای حفظ و انتقال ارزش های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده بایستی این فرهنگ با جدیت در برنامه کاری مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

حجت ‌الاسلام اسدالله رضوانی نماینده‌ ولی ‌فقیه در سپاه صاحب‌ الامر (عج) استان قزوین هم با اشاره به روز تاسیس سپاه عنوان کرد: امام خمینی (ره) 70 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تاسیس و روز ولادت امام حسین (ع) را به عنوان روز پاسدار نامگذاری کردند.

وی با بیان این که سپاه حافظ منافع مردم و نظام است گفت: دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف ماموریت و رسالت اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام رضوانی تصریح کرد: تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای پاسداری از انقلاب اسلامی که یکی از دستاواردهای ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) بود موجب سربلندی نظام شده است.

در ادامه از طریق ویدئو کنفرانس با منزل شهید بابایی، طرح بزرگ جمع آوری آثار شهدا با رمز یاحسین(ع) آ؛از شد.

در پایان این مراسم تعدادی از خانواده های شهدا مورد تقدیر قرار گرفتند.