هند برای مقابله با دشمنانش آماده می شود/ استقرار سپر دفاع موشکی اولین گام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت دفاع هند گزارش داد که این کشور به زودی یک سپر دفاع موشکی را در شهرهای بمبئی و دهلی نو مستقر می کند.

این سپر دفاع ضد موشکی قادر به رهگیری و شناسایی موشک های بالستیکی است که از سوی کشورهای متخاصم پرتاب می شود و برد دو هزار کیلومتری دارد.

سازمان تحقیق و توسعه دفاعی هند تصمیم به استقرار سپر موشکی در شهرهای بمبئی و دهلی نو گرفتند و جزئیات طرح خود را در روزهای آتی در اختیار کمیته امنیتی کابینه دولت هند قرار می دهند.

در صورت موفقیت آمیز بودن استقرار این سامانه دفاع ضد موشکی استقرار این موشک در مرحله دوم در شهرهای جنوبی و شرقی هند انجام می شود.