  1. بین الملل
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

هند برای مقابله با دشمنانش آماده می شود/ استقرار سپر دفاع موشکی اولین گام

هند برای مقابله با دشمنانش آماده می شود/ استقرار سپر دفاع موشکی اولین گام

وزارت دفاع هند از استقرار یک سپر دفاع موشکی در شهرهای بمبئی و دهلی نو برای مقابله با موشک های بالستیک کشورهای متخاصم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت دفاع هند گزارش داد که این کشور به زودی یک سپر دفاع موشکی را در شهرهای بمبئی و دهلی نو مستقر می کند.

این سپر دفاع ضد موشکی قادر به رهگیری و شناسایی موشک های بالستیکی است که از سوی کشورهای متخاصم پرتاب می شود و برد دو هزار کیلومتری دارد.

سازمان تحقیق و توسعه دفاعی هند تصمیم به استقرار سپر موشکی  در شهرهای بمبئی و دهلی نو گرفتند و جزئیات طرح خود را در روزهای آتی در اختیار کمیته  امنیتی کابینه دولت هند قرار می دهند.

در صورت موفقیت آمیز بودن استقرار این سامانه دفاع ضد موشکی استقرار این موشک در مرحله دوم در شهرهای جنوبی و شرقی هند انجام می شود.  

کد مطلب 1632841

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها