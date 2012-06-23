تجارت اربیل با ایران 68 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، نوزاد هادی پیش از ظهر شنبه در اجلاس سران استان‌های مرزی ایران و عراق در کرمانشاه اظهار کرد: شرکت‌های ترکیه‌ای 60 میلیارد دلار در استان اربیل سرمایه‌گذاری کرده اند که بسیار بیشتر از سهم جمهوری اسلامی ایران است، ایران 14 میلیارد دلار در این استان سرمایه‌گذاری کرده است.

وی ادامه داد: 70 درصد تولیدات استان اربیل توسط بومیان صورت می‌گیرد و با تولید 40 هزار بشکه نفت توانسته‌اند عملکرد مطلوبی از خود به نمایش بگذارند؛ تولید نفت این استان تا پایان سال 2012 به بیش از 100 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

هادی افزود: فعالیت‌های دولت برای ایجاد زیرساخت‌های توریستی، بهداشتی و دانشگاهی مرهون نظام جمهوری اسلامی ایران است که باعث تغییرات گسترده‌ای در اربیل شده است.

استاندار اربیل اضافه کرد: تجارت این استان با ایران 68 درصد افزایش داشته است که سهم صادرات عراق در این میان7.5 درصد بوده است.