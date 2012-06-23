به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصحی مشاور شهردار و رئیس مرکز فعالیتهای دینی در جلسه هم اندیشی ائمه جماعات که با حضور جمع کثیری از روحانیون در منطقه 22 برگزار شد، گفت: به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و با هماهنگی ائمه محترم جماعات و عزیزان بسیجی در مساجد شهر تهران کلاسهای آموزش قرآن، احکام، نماز و معارف اسلامی برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به فرارسیدن اعیاد شعبانیه افزود : ماه شعبان المعظم اعیاد بزرگ و حائز اهمیتی در خود دارد، به همین جهت مرکز فعالیتهای دینی با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف نسبت به برگزاری مراسم سخنرانی و جشن در مساجد و امامزادگان مشارکت و همکاری خواهد داشت. همچنین با هماهنگی های به عمل آمده سیمای بصری شهر، با بهره گیری از ظرفیت های تبلیغی از قبیل تلویزیون‌های شهری، بیلبورد، عرشه پل ها با محوریت آموزه‌های دینی آراسته و آماده ورود به ماه پر برکت شعبان خواهد شد.

ناصحی افزود: در سالگرد سوء قصد به مقام معظم رهبری مد ظله العالی که به حول و قوه الهی این عمل تروریستی منافقین کور دل نافرجام ماند و سایه پر برکت رهبری مدبر، حکیم، شجاع، عارف، مجاهد و توانا بر سر امت اسلامی جاودانه ماند. مرکز فعالیتهای دینی نیز کتابی تحت عنوان "شکرانه سلامت" با موضوع زندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی و بررسی واقعه سوء قصد به معظم له با تیراژ بیش از20 هزار جلد تهیه و به مساجد و اماکن مذهبی اهدا نموده است.

رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در پایان با اشاره به اهتمام شهردار تهران به گسترش و تعالی فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه گفت: تا کنون در مجموعه مدیریت شهری برنامه ها و اقدامات گسترده ای در زمینه فرهنگ حجاب و عفاف انجام شده و در همین راستا مرکز فعالیتهای دینی اقدام به تهیه و توزیع بیش از 20 هزار جلد کتاب " گنجینه عفاف، گوهر عفاف" نموده است.