اعضای هیئت مدیره استانی جمعیت هلال احمر همدان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر همدان در آیین برگزاری انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر استان همدان اظهار داشت: تعداد چهار نماینده هیئت مدیره و دو بازرس از بین افرادی که در دوره شهرستانی انتخاب شده و رای آورده اند با برگزاری انتخابات پذیرفته شدند.

حمید ره انجام گفت: افراد انتخاب شده برای عضویت در هیئت بازرسی و هیئت مدیره در هدف گذاری، سیاست گذاری و تعیین خط مشی کلی جمعیت هلال احمر استان همدان مشارکت دارند.

وی ادامه داد: این افراد نسبت به تدوین راهبردی جمعیت هلال احمر نظارت می کنند و از خرد جمعی این افراد در پیشبرد اهداف کلی جمعیت استفاده می شود.

وی ادامه داد: از مجموع تعداد 13 نفر کاندیدا هیئت مدیره، "هادی غروی"،"محمد مهدی مفتح" و "مهدی سنایی" و "یوسف گلشنی" به عنوان چهار نفر اول عضو هیئت مدیره و "فرهاد جهانیان" و "حسن حسنی پزو" به عنوان دو نفر بازرسان جمعیت هلال احمر استان همدان انتخاب شدند.

گفتی است "مسلم اسکندری" و" احمد آریایی نژاد" عضو علی البدل هیئت مدیره و "افشین مظفری" به عنوان علی البدل هیئت بازرسی انتخاب شدند.