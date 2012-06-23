راه اندازی کشاورزی مدرن و مکانیزه در آق قلا

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر شنبه در جلسه شورای کشاورزی این شهرستان گفت: شهرستان آق قلا با داشتن زمین های وسیع کشاورزی و مراتع و جریان رودخانه های گرگانرود و قره سو می تواند یک فرصت برای توسعه پایدار در بخش کشاورزی باشد.

وی اضافه کرد: با آنکه در گذشته اقدامات مناسبی برای توسعه کشاورزی صورت گرفته است اما هنوز پتانسیل ها و ظرفیت های بلااستفاده زیادی در این زمینه در سطح شهرستان مشاهده می شود که با برنامه ریزی مناسب می توان به توسعه پایدار کشاورزی و ایجاد اشتغال دست یافت.



فرماندار شهرستان آق قلا در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد : اجرای طرح الگوی کشت در منطقه انبارالوم ، ترویج آبیاری تحت فشار و مدرن ، ایجاد مجتمع های دامداری و کشت محصولات علوفه ای ، استفاده از آب شور دریا برای آبیاری مزارع و یکپارچه سازی مزارع و احداث زهکش و ترمیم زهکش های موجود نمونه ای از پتانسیل های شهرستان در بخش کشاورزی است.



کر اضافه کرد: تشکیل تیم کارشناسی متشکل از تمامی دستگاه های زیر مجموعه شهرستان از جمله شیلات ، منابع طبیعی ، دامپزشکی می تواند در شناسایی موانع توسعه کشاورزی پایدار کمک کند و این تیم وظیفه دارد که راهکارهای توسعه بخش کشاورزی را به شورای کشاورزی شهرستان ارائه نماید.



وی تصریح کرد: باید اولویت اول شهرستان در بخش کشاورزی توسط این تیم کارشناسی مشخص شود و تمام سعی و تلاش مجموعه مدیریت کشاورزی شهرستان نیز صرف تقویت این بخش گردد.



فرماندار شهرستان آق قلا تاکید کرد : جهت تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری و دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی ، تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در بخش کشاورزی شهرستان ضروری است .