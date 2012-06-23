تیم فوتبال مس کرمان در ترکیه اردو می زند

احمد نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون تیم مس کرمان تمرینات یک هفته ای خود در شهر سرچشمه را به پایان برده و از فردا در کرمان کار خود را دنبال می کند.

وی یادآورشد: در سفری که به ترکیه داشتیم هماهنگی لازم را برای برگزاری یک اردوی تدارکاتی پربار انجام داده ایم.

این مسئول بیان داشت: با توجه به نفراتی که به تیم مس کرمان جذب شده اند تنها دو سهمیه لیگ برتری تیم باقی مانده که امیدواریم بتوانیم طبق نظر سرمربی این دو سهمیه را نیز کامل کنیم.

نخعی تصریح کرد: هنوز دروازه بانی برای تیم مس کرمان معرفی نکرده ایم در حال حاضر ارشاد یوسفی و غدیری دو دروازه بان فصل قبل از تیم جداشده اند و تنها آرمان شهدادنژاد دروازه بان جوان کرمانی در اختیار تیم است.

وی ادامه داد: مذاکره برای انتخاب دروازه بان ادامه دارد و هنوز به توافق نهایی نرسیده ایم.

وی از انتخاب دو بازیکن جوان از تیم های پایه کرمانی خبر داد و گفت: رضا عرب پور و معین امیر محمودی دو بازیکن جوانی هستند که در تست فنی ابراهیم قاسمپور انتخاب شده اند و امیدواریم در ترکیب تیم نیز با نظر سرمربی از آنان استفاده شود.

نخعی اظهار داشت: احتمال دارد تیم صبا قم نیز همزمان با تیم مس کرمان در کمپ استانبول اردو بزند که فرصت خوبی برای دیدن تیم و یا انجام بازی تدارکاتی با این تیم است.

