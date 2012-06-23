مددجویان تفتی 306 متر مربع فرش بافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن علیزاده اظهار داشت: 513 میلیون ریال سود حاصل از بافت این فرشها بود که نصیب مددجویان تلاشگر این نهاد شد.

وی افزود: کمیته امداد ضمن در اختیار قرار دادن مواد خام برای بافت فرش، نسبت به بیمه درمان و بازنشستگی بافندگان فرش اقدام می کند و نظارت کامل بر بافت فرشها دارد.

نیازمندان باید به یک میزان از خدمات کمیته امداد بهره مند شوند

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: کمیته امداد در حوزه های مختلف کاری به ویژه در بخش احداث مسکن مددجویی، عملکرد خوبی داشته است.

محمد فقیه خراسانی اظهار داشت: مردم استان یزد روحیه بالایی در انجام انفاق، صله رحم و کمک به محرومان دارند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی و مدیریت موسسات و مراکزی که فعالیت موازی با کمیته امداد دارند، افزود: فعالیتهای موازی که در کنار کمیته امداد صورت می پذیرد باید مدیریت و برنامه ریزی شود تا تمام نیازمندان به یک میزان از امکانات و خدمات بهره مند شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد نیز در این دیدار اظهار داشت: استان یزد از استانهای برتر در زمینه خدمت رسانی به نیازمندان است و این استان مبتکر بسیاری از طرح های ارزشمند و کشوری است.

محمد اکبری عملکرد این نهاد در زمینه توانمندسازی محرومان و توسعه مشارکتهای مردمی را در استان یزد خوب ارزیابی کرد.

مردم به عملکرد کمیته امداد اعتماد و اطمینان دارند

مدیرکل صدا و سیمای استان یزد گفت: مردم به عملکرد کمیته امداد به ویژه در استان یزد اعتماد و اطمینان دارند.

سید حسن آسایش در دیدار با مدیران کل جدید و اسبق کمیته امداد استان یزد اظهار داشت: این سازمان همواره ارتباط خوبی با کمیته امداد داشته که نمونه آن تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی و رادیویی نظیر برنامه پنجره امید و نسیم همدلی ویژه این نهاد مقدس است.

وی افزود: کمک به نیازمندان و تلاش در جهت حفظ میراث فرهنگی گذشتگان یک وظیفه همگانی است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد نیز در این دیدار گفت: صدا و سیما نقش عمده ای در فرهنگسازی و اطلاع رسانی در جامعه دارد.

محمد اکبری افزود : صدا و سیما یار و یاور همیشگی کمیته امداد در رسیدگی بهتر به محرومان بوده و همواره در تمامی برنامه ها و فعالیتها پشتیبان این نهاد بوده که امیدواریم این رویه ادامه داشته باشد.