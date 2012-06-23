به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صدیقی در جمع قضات دادگستری و دادسرای عمومی اهر، شهید بهشتی را یکی از ارکان های مهم در شکل گیری انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: متأسفانه بدخواهان نظام و انقلاب خدمات آن اندیشمند فرزانه را تحمل نکردند و نهایتاً مظلومانه به شهادت رساندند.

وی، استکبار ستیزی، خدمت به مردم و ولایت مداری را از شاخصه های مهم شهید بهشتی برشمرد و نقش این شهید بزرگوار را در تدوین قانون اساسی و تثبیت انقلاب بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد.

این مقام مسئول، دستگاه قضایی را یکی از ارکان اصلی کشور برشمرد که نقش بی بدیل آن موجب حفظ آسایش و امنیت جامعه شده است.

رئیس شورای اداری شهرستان اهر افزود: دستگاه های قضایی به عنوان بازوان پرتوان نظام و انقلاب در طول عمر پربرکت انقلاب به عنوان نهادی مستقل تأثیر اساسی در برخورد با گروه های التقاطی و ضد انقلاب و عوامل فتنه گر داشته و امروز امنیت و اقتدار نظام اسلامی در سایه تلاش های شبانه روزی دستگاه قضایی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی محقق شده است.

تسریع در رسیدگی به پرونده ها و پرهیز از اطاله دادرسی از اهداف دادگستری اهر است



رئیس دادگستری اهر نیز در این جلسه پرهیز از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده های مطروحه را از اهداف مهم دستگاه قضایی این شهرستان در جهت ارائه خدمات مناسب به شهروندان برشمرد.

حجت الاسلام محمد علی نظری گفت: در پیشگیری از جرم تمامی دستگاه ها و نهادهای اجتماعی و مردم همکاری نمایند تا زمینه برای پیشگیری از جرم با اطلاع رسانی مناسب، ارائه راهکارهای عملی، برگزاری کارگاه های آموزشی و سایر ساز و کارها فراهم گردد.

این مقام مسئول در ادامه افتخار دستگاه قضایی را تقدیم شهدایی همچون شهید بهشتی برای پیشبرد اهداف نظام و انقلاب برشمرد و افزود: امیدواریم همه ما رهروی راستین برای شهدای گرانقدر بخصوص شهید مظلوم آیت اله بهشتی باشیم.

نظری تبعیت از فرامین مقام عظمای ولایت و پاسداری از ارزشهای والای نظام و انقلاب و تلاش در حفظ امنیت و خدمت رسانی به مردم را از اهداف این نهاد قضایی برشمرد.

این مسئول قضایی در ادامه گفت: امنیت لازم را برای سرمایه گذاری دراین شهرستان فراهم شده و از هر سرمایه گذاری که در جهت رفع معضل بیکاری و اشتغال جوانان گام بردارد حمایت می کنیم.

