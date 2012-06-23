کتاب محمد بهارلو درباره بزرگ علوی چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در اصل ویراسته مقدمه تفصیلی کتاب «گزیده آثار بزرگ علوی» نوشته محمد بهارلو است که 14 سال قبل از سوی نشر علم راهی بازار شد.
کتاب «بزرگ علوی؛ نویسنده سانتیمانتال یا روشناندیش» زندگی این نویسنده را از تولد او در سال 1283 که همزمان است با اوجگیری جنبش مشروطه مرور کرده و سپس وارد کارهای داستانی او شده و در 8 بخش آن را بررسی کرده است.
در ادامه سالشمار زندگی بزرگ علوی و همچنین گزیدهای از مقالهشناسی او آمده است.
محمد بهارلو در این کتاب نوشته است: «علوی داستانسرای زندگیِ روشنفکران و مبارزانِ سیاسی است؛ روشنفکران و مبارزانی که به گذشته، به نسل خود او تعلق دارند و در ادبیات فارسی تصویری به گیرایی تصاویر او از چهرۀ آنها به دست داده نشده است. تصویر علوی از روشنفکران و مبارزان سیاسی در داستانهایش، به مقدار فراوان، تصویر چهرۀ دردناک و تعارضآمیز خود او است. علوی، در طول شصت سال نویسندگی، ظاهراً به این نتیجه رسیده بود که در کانون یک صحنۀ عمومی ظاهر شده است و دارد شهادت میدهد؛ بنابراین کوچکترین لغزشی از جانب او - دروغ و بدخواهی و بلاهت و خودپسندی و مزدوری - گناهی نابخشودنی بود».
کتاب 92 صفحهای «بزرگ علوی؛ نویسنده سانتیمانتال یا روشناندیش» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 4800 تومان از سوی نشر بهنگار راهی بازار شده است.
نظر شما