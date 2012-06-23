مرکز درمان اعتیاد در کلات افتتاح می شود/ برخورد با مراکز غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرتضوی ظهر شنبه در نشستی خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه با بیان این مطلب که قبل از این محلی برای نگهداری و درمان معتادان خطرناک و کارتن خواب با کمک استاندار ایجاد شده است، گفت: دادگستری استان با مراکز غیر مجاز ترک اعتیاد به صورت جدی برخورد می کند که در این راستا مرکز نگهداری و درمان اعتیاد ویژه آقایان با ظرفیت 500 نفر در کلات راه اندازی خواهد شد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اولویت اول دادگستری استان پرداختن به اعتیاد و جرائم مرتبط با مواد مخدر است سال جاری نیز در راستای نظارت، کنترل و توسعه مراکز ترک اعتیاد در بخش خصوصی و دولتی اقدام می شود.

مرتضوی با اشاره به قضات کیفری بیان کرد: در سطح استان و در تمامی شهرستان ها برای قضات کیفری بحث کاهش جمعیت کیفری را در قالب نشست هم اندیشی و استفاده از مجازات حبس و استفاده از قرارهای تامین که بین جرائم سبک و سنگین است برگزار شده و در این زمینه راهکار کاهش جمعیت کیفری در 38 بند استخراج شده است.

وی ادامه داد: از تیرماه دوره جدید طرح کاهش جمعیت کیفری به حوزه پیشگیری قضائی استان محول شده و با حضور قضات با تجربه و مجرب برای طرح کاهش جمعیت کیفری به دو شکل ابتدایی و تکمیلی برگزار می شود.

وی با اشاره به جرائم اینترنتی نیز بیان کرد: یکی از اولویت ها و سیاست های معاونت اجتماعی پرداختن به جرائم اینترنتی و مجازی است که در این زمینه اقدامات خوبی را در سطح کشور داشتیم و چندین کارگاه و همایش نیز برگزار شده است.

وی تاکید کرد: تعیین مصادیق مجرمانه در حوزه اینترنت و فضای مجازی زیر نظر دادگستری کشور است که در این زمینه جرائم در خصوص مسائل امنیتی و فضای مجازی استان به دادگستری کشور ابلاغ می شود.